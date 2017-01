El primer libro, de poemas, de Leonard Cohen se tituló, Vamos a comparar mitologías (1956). Cumplió medio siglo, y desde entonces hasta hace bien poco llegaron otros. Como su música. Es divertido comparar mitologías. Sobre todo, cuando, en el pintoresco vértigo de la vida contemporánea, las supuestas mitologías están vivas. Las recientes declaraciones de Pep Guardiola son fascinantes. Sin bromas. Es ese anhelo, a lo Johan Cruyff, de retirarse pronto, no pasar de los sesenta años en los banquillos y retirarse sin alcanzar, en otras geografías, lo alcanzado antes (Barça). Dilema complicado. Se entiende. Hay otros ejemplos contrarios: a Luis Aragonés, al final de su carrera como entrenador le llegaron todos los parabienes, tan merecidos como admirados por todos. ¿Un entrenador es los jugadores que dirige o son los jugadores el entrenador? Es a lo que parece no querer responder Guardiola. O salir del asunto. Sin Messi, Xavi, Iniesta y Pujol, la Champions se le ha resistido. Ganar la Bundesliga con el Bayern, es como para el Sevilla ganar la Europa League. Cambió de rumbo, y hoy está a siete puntos del Chelsea, porque la Premier no es la liga alemana y Agüero no es Messi.

La cosa se ha puesto tan divertida que el propio Guardiola ha declarado: «Soy muy bueno en mi trabajo». Mal, si es uno el que tiene que recordarlo. Y bueno, fue. Y, al menos ha reconocido, sin decir nombres, claro que «también he tenido la suerte de entrenar a jugadores asombrosos». Y tanto. El extenista alemán Boris Becker ha salido al paso, sin que nadie se lo pidiera: «bebe una cerveza» le recomendó al catalán. Contrasta el caso Guardiola con el momento que atraviesa Zinedine Zidane, e incluso, la que se antoja como la recuperación, o al menos el ánimo, de Simeone. Uno, ha tenido que poner orden en una plantilla imposible y, otro ha hecho un equipo con lo que disponía hasta conseguir que algunos nombres figuren entre los más deseados de Europa (y China, claro). Le conviene a Guardiola esa cerveza. Hoy, Zidane puede igualar el récord de Luis Enrique de partidos sin perder. Pero, salvo a Luis Enrique, ¿a quién le importa?