Casemiro, oro negro: «El fichaje más rentable»

Vio las orejas al lobo en 2011, tras conquistar el Mundial sub 20, cuando en su camino hacia el éxito, con 19 años, se topó con las tentaciones de quienes se acercan al olor del dinero. Walter Ribeiro supo sacarle del peligro. Su apoderado le trajo cedido al Castilla en enero de 2013, procedente del Sao Paulo. Era la última oportunidad de recuperar su carrera. Carlos Henrique Casemiro reaccionó. Mourinho subrayó que había madera. Ancelotti no confió en él. Se marchó al Oporto en 2014. Maduró. Triunfó como centrocampista. El Real Madrid abonó siete millones por recuperarle un año más tarde formado, experimentado, moldeado, después de disputar cuarenta partidos y marcar cuatro goles en el club portugués. Zidane le ha consagrado en el equipo blanco. Fijo. Intocable en el once.

«Casemiro tiene un gran disparo y remate muy bien de cabeza», señala el cuerpo técnico. Pide que le dejen mostrarlo siempre que las condiciones lo permitan o el resultado lo exija. Zidane se lo concede

No se toca, no se vende

centro destructivo que el entrenador francés. Porque «Zizou» jugó a gusto en el Real Madrid gracias al escudo protector de Makelele. «Yo solo tenía una misión, robar balones y dárselos a Zizou» relataba Claude Makelele.

Hoy, el Makelele de Modric es Casemiro. con una enorme diferencia: «Casemiro tiene un gran disparo y remata muy bien de cabeza, pero muchas veces no puede demostrarlo por la prioridad de su labor defensiva», reconoce el cuerpo técnico madridista. El brasileño ha pedido que le dejen subir más para hacer efectivo su potente tiro cuando las condiciones lo permitan o el resultado lo exija. Zidane se lo ha concedido. Su golazo al Nápoles, desde el borde del área, es la última prueba. Hace un año, el 13 de marzo, salvó al Real Madrid de un empate en Las Palmas con un cabezazo en el último minuto. Tiene virtudes ofensivas que quiere lucir. «Se lo merece», comentan sus compañeros.

«Es el fichaje más rentable del Real Madrid», idica la entidad. Costó siete millones recuperarle del Oporto. Hoy vale 80, los que han ofrecido

Cláusula: 200 millones. «Quiero triunfar aquí»

«Es el fichaje más rentable del Real Madrid», señala el club.Solo costó siete millones el rescate del Oporto, ya curtido. Únicamente necesitaba continuidad de partidos para hacer estallar su nivel. Benítez le dio protagonismo en el medio año que dirigió a la plantilla. Yante el Levante, después de la revolución que aplicó tras la derrota, 0-1, ante el Atlético en el Bernabéu.

Desde entonces, el brasileño es indiscutible para el francés. Puede sentar a James, a Isco e incluso algún día a Benzema, pero Casemiro no descansa casi nunca. Es imprescindible en los grandes encuentros. «Con Casemiro no hay problema, no se cansa, se recupera en un día de los esfuerzos».

Su participación es tan importante que cuando Diop le rompió el peroné el 18 de septiembre, el conjunto blanco enlazó cuatro empates consecutivos frente al Villarreal (1-1), Borussia Dortmund (2-2), Las Palmas (2-2) y Éibar (1-1). Reapareció el 30 de noviembre. Volvió a ser titular fijo.

Tiene una cláusula de rescisión de 200 millones. Y él quiere «triunfar en el Real Madrid». Intermediarios de la Premier han tanteado para ofrecer 80 millones por él. No está en venta.