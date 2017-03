El partido de Éibar fue profesional y relajante. Relajante, de hecho, como un cigarrito entre dos coitos a la espera de Napoli, donde aguarda una pechugona felliniana tremenda con la que se nos va a quejar del ruido toda Europa. El Real Madrid hizo lo que rara vez se le ha visto esta temporada: su trabajo. Sin minutos 93, sin desgarros literarios, sin rapsodias homéricas, sin arreones, sin el Madrí siempre vuelve, sin intensidades de esas que es absurdo pretender vivirlas cada uno de los domingos de una larga temporada de invierno. Llegó en semilíder, palpó el campo como un operario busca la avería y, sin pasión, hizo su trabajo en media hora. Aséptico. Implacable. Profesional. Así eran los «domingos cualquiera» de antaño, cuando no ocurría que hasta Las Palmas te obliga a la remontada histórica y pone a arder las liras de los vates. Por más que la gente de Chamartín haya terminado sintiéndose gozosamente identificada con la existencia «pericolosa», como si la nuestra fuera una afición d’annunziana que sólo se siente viva en la balacera y la aventura y entrando en Saló mientras canta el himno de mi amigo Jabois, sigo pensando que el exceso de épica es el mal síntoma de un equipo metido demasiado a menudo en problemas. Partidos «homéricos» debería haber tres al año. Lo demás tendría que consistir en patrullar el imperio y sofocar las escasas rebeliones, todo ello con bostezos patricios y cierta nostalgia de los estanques de lampreas cuando hay que salir a «limes» como el de Éibar. Siempre pongo el ejemplo de cuando el Barcelona de Guardiola tuvo que remontar una eliminatoria europea contra el Milan y se lo tomó como la oportunidad de vivir una experiencia nueva: «Mira, esto no lo hemos hecho».

«Siempre que el Madrid gana con un equipo desmochado de “cracks”, salta la pregunta de si acaso sin el egoísmo de éstos no se juega mejor»

Este partido profesional, de cuyo control por parte del Madrí da fe que los hombres importantes fueron Benzema y Modric -y no aguerridos goleadores a nucazos en el filo del 90: la castiza Zona Real Madrid-, lo jugó además la cara B del equipo. Es decir, una formación más currela y menos comprometida con ese personaje literario del Real Madrid que, cuando está en zafarrancho de remontada, se parece a lo que decía Norman Mailer del ejército americano cuando está en zafarrancho de guerra: «Una gigantesca máquina cuyo combustible es el alma entregada en sacrificio de muchos hombres».

Siempre que esto ocurre, es decir, siempre que al Real Madrid le gana un buen partido una alineación desmochada de «cracks», salta la pregunta de si acaso sin el egoísmo de éstos no se juega mejor. ¿Funcionaría mejor el Real Madrid si nunca dejara de ser «el de los García»? ¿Irradiaría, además, mejores valores? ¿Hay que cargarse, porque de eso se trata, a Cristiano Ronaldo? Siempre he pensado que detrás de esta idea hay un cierto complejo de culpa, el de aquellos que han interiorizado la «leyenda negra» de la chequera y se sienten sucios moralmente aunque ganen copas de Europa porque lo hacen con costosos megacracks extranjeros y no con ese chico tan majo que vivía en el quinto izquierda y madrugaba para entrenar -todo megacrack fue primero ese chico, por cierto-. Ganar la Copa de Europa con el Castilla sería el triunfo de la pureza moral para aquellos que en Chamartín no han logrado autoengañarse como esos culés que sienten pertenecer a un equipo de cantera aun gastando en fichajes extranjeros cantidades tan formidables como las que invierte el Madrí.

A mí se me hace raro pensar que el Real Madrid ha de ser currante, coral como los equipos colectivizados, y que le sobran las grandes estrellas con su ambición individual y todo. La identidad del Madrí no la fundó Lobanovsky, sino Bernabéu, quien fue el primero en comprender que el secreto del campeón sería atraerse a los grandes futbolistas como a una Tabla Redonda, más allá de donde estuvieran o nacieran. ¿Un ejemplo? Kopa.