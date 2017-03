Del Bosque: «El Real Madrid es ejemplo de vida»

Entró en el Plus Ultra, hoy denominado Castilla, en 1968. Dejó la casa blanca en 2003. Han sido «treinta y seis años» en el Real Madrid», señala Vicente del Bosque. Ha convivido con casi todos los presidentes de la era moderna de la entidad: Bernabéu, Luis de Carlos, Ramón Mendoza, Lorenzo Sanz y Florentino Pérez. Conoce la casa desde los equipos de la cantera más benjamín hasta el puesto de entrenador del primer equipo, el más complicado.

«Gané títulos, pero lo importante es que el Real Madrid me formó a mí y luego traspasé esos valores»

«Ser humilde»

Ha enseñado a miles y miles de chavales, «. Opina que esa labor es fundamental, la que marca la esencia del club.

«El Real Madrid es una escuela», ensalza Del Bosque. «Es un ejemplo para la vida y para el deporte. Para mí, el Real Madrid es una de las cosas más importantes a nivel personal. He estado más de media vida en la casa. Y lo que destaco es la formación y la educación que se da a los chavales». Fue un entrenador muy importante en esa faceta oscura, que no tiene foco mediático, de formar futbolistas y personas. «Estuve muchos años trabajando en la cantera. Los chichos no venían solo a jugar al fútbol. No. Es mucho más. Se les formaba. Se les dan valores que sirven para el fútbol, para el deporte y para el futuro. Se les inspira en el espíritu deportivo, en saber competir, saber perder y ser humilde».

Primero, persona

Centrocampista del primer equipo entre 1973 y 1984, disputó 329 partidos oficiales. Brillante director de juego, jugador internacional, su éxito posterior como responsable del primer plantel, desde 1999 a 2003, ha dejado en segundo plano su faceta de futbolista. «He tenido la suerte de disfrutar de muchos títulos, como jugador (cinco Ligas, cuatro Copas) y como entrenador (una Copa Intercontinental, dos Champions, dos Ligas, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España), pero destaco la importancia que tiene el Real Madrid para formarte primero a personas y después a deportistas. A mí me formó. Y yo he traspasado esos valores de la casa a los jóvenes y también a los mayores».