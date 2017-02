Benzema: «A veces es normal que me critiquen»

Además de la victoria, el juego de Karim Benzema fue una de las mejores noticias para el Real Madrid en el partido de ayer ante el Nápoles en el Santiago Bernabéu. El delantero francés, cuestionado por su pobre rendimiento en La Liga, demostró una vez más que en la Champions League se desenvuelve como un pez en el agua. Ante el conjunto italiano generó peligro una y otra vez y se convirtió el mejor socio en el ataque blanco.

Al término del partido, el galo se mostró satisfecho por su labor en el encuentro y dio a entender que no le afectan las críticas y que siempre intenta aportar al equipo. «Estoy muy orgulloso, muy contento de mi trabajo de hoy, muy contento, es mucho sacrifico, y ahora me siento muy bien, marqué un gol y veo a la afición conmigo, y eso es muy importante para la confianza. A veces puedes marcar muchos goles; a veces no, pero yo miro que yo pueda ayudar a mi equipo y a veces es normal que me critiquen, pero yo estoy aquí para ayudar a mi equipo siempre», declaró ante los micrófonos de la Cadena Cope.

[Escucha aquí las palabras de Benzema]

En 89 partidos europeos Benzema ha anotado 51 goles. Con el logrado anoche ante en Nápoles (lleva cinco esta temporada), supera a su compatriota Henry y se coloca como quinto máximo goleador de la historia de la Champions.

«No me ha sorprendido su partido. Yo siempre estoy feliz con él. Hace jugar a los demás, se asocia y cuando se mueve, se mete entre líneas, y genera mucho peligro. Ha contestado a las críticas de la mejor manera, en el campo», comentó Zidane, muy satisfecho con el papel de su compatriota en la victoria.