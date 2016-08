Es el delantero completo. El punta que no es punta. El centrocampista convertido en nueve. El Real Madrid ha echado de menos a Benzema, y a Cristiano, en el peliagudo partido ganado al Celta gracias a un disparo de Kroos que salvó los muebles y los puntos. No era normal que el conjunto blanco no acusara la ausencia de sus dos máximos goleadores en los tres encuentros oficiales disputados, la final de la Supercopa de Europa, la salida a San Sebastián y el encuentro en el Bernabéu frente al Celta. Karim disputó una hora frente al Sevilla el 9 de agosto. Desde entonces no ha jugado. Y el campeón de Europa venció en estos tres encuentros con remates de Asensio (dos), Ramos, Carvajal, Bale (dos), Morata y Kroos. Ahora, Benzema y Cristiano se preparan para volver a jugar el 10 de septiembre ante Osasuna.

La temporada pasada marcó 28 goles, 24 en Liga, récord personal. Descartado por Deschamps en la selección francesa que se ha concentrado en septiembre, Benzema se ha centrado en el Real Madrid

El francés anotó 28 goles en 36 partidos durante la temporada pasada. Anotó 24 en Liga, cifra que es récord personal, y su compatriota, su jefe, Zidane, ha preferido que se recupere bien de esa lesión recidiva para que vuelva a marcar goles con continuidad, no como un Guadiana. El lyonés ha sufrido en los últimos tiempos una lesión de cadera que le ha impedido disputar partidos tanto en la campaña pasada como en la actual. Su entrenador atrasó su retorno al equipo para que no viva entradas y salidas constantes del once tras cada recaída. Después de dolerse de nuevo frente al Sevilla, el técnico decidió que era mejor que Benzema se recuperase bien, sin prisa. Volverá el día 10 tras un mes de trabajo.

Morata y Mariano, dura competencia

El jugador se ejercita mañana y tarde, en Valdebebas y en casa, para reaparecer frente a Osasuna junto a su amigo Cristiano, su mayor valedor en la plantilla. Toca balón desde hace días y ha forzado el ritmo físico para volver a rendir en buenas condiciones.

Rechazado por Francia en la Eurocopa, descartado de nuevo por Deschamps en esta primera concentración de selecciones en septiembre, Benzema ha decidido centrarse en el Real Madrid para volver a establecer récords de goles personales, en bonita competencia con Morata y Mariano.