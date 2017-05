Benzema, el artista sin presión

Karim entró en el vestuario y sus compañeros le rindieron pleitesía. Ovación «de pañuelos blancos». Como no había pañuelos, las toallas hicieron la metáfora. «El genio nos ha sacado del apuro». decía uno de los cuatro capitanes. Benzema, acusado de todos los males cuando el Real Madrid no gana, clasificó al equipo para su decimoquinta final de la Copa de Europa. Vivió una de sus mejores noches como jugador blanco, una peripecia comenzada en 2009 que ha tenido demasiadas sombras en el exterior y bastante brillo en el interior de la entidad. Muchas personas se preguntan: ¿Y cómo es Benzema? El madridismo siente curiosidad por un futbolista cerrado, tímido, que no adula a los seguidores con palabras huecas, como hacen tantos profesionales en casi todos los clubes, y que tras esa timidez esconde un carácter duro, luchador, que no se encoge ante el rival, ni se asusta por los silbidos. Benzema es una guerrero sin antifaz.

Benzema: «¿Por qué hice esa jugada? Porque me pareció una buena idea». Así respondió ayer en Valdebebas

Un musulmán moderno que ama España

Vive en La Moraleja, la urbanización lujosa de Madrid, y no se deja ver por el foro. Su mundo está «fermé» a cal y canto, como dice uno de los ayudantes de Zidane. Muy amigo de sus amigos, no se profesa en abrazafarolas de los medios del papel cuché para que le den buena publicidad. No vende otra imagen. Ramos, Modric y James son los compañeros con los que más relación extrafutbolística tiene. Pero a la vez compite con fiereza en la «play» frente a maestros de la maquinita como los jóvenes españoles

Su querencia desorbitada por los coches no le impide ser un musulmán modernoa. Así ha jugado siempre. La afición por el rap es su escape que le permite mantener su raigambre cultural. En Francia siempre se sintió un emigrante, rechazado en muchos momentos por su condición racial, y eso no se olvida.

Karim nació en una familia de nueve hermanos, seis chicos y tres chicas. Es «el ganador» de su barrio en el Bron, el pueblecito de los suburbios de Lyon donde vivió.

La comidilla de Bron es la visita de Florentino Pérez en la primavera de 2009, cuando vino a decirle que deseaba ficharle para el Real Madrid. Desde entonces, Benzema ha evolucionado mucho. Se hizo mejor futbolista con el látigo de Mourinho, que le cambió el nombre por el de «gato». Del portugués pasó al cariño de Zidane y Ancelotti.

Sus andanzas en la casa blanca han sido difíciles. Cuando el Real Madrid no rinde siempre se señala al «nueve». Sucedió con Mourinho, con «Carlo» y ahora con «Zizou», que ya fue su consejero cuando el Bernabéu le pitaba en la «era Mou». Su compatriota le expuso que debía luchar y bajar a defender, que con la calidad no basta para triunfar en el Real Madrid. Lo decía por propia experiencia. A Zinedine también le pitaron en 2001.

El Ramadán, innegociable. Muchas personas le dijeron que para jugar en el Real Madrid no podía ayunar. Lo hizo con planificación médica, vitaminas y alimentación específica.

Los problemas de Benzema con la Justicia por los líos sexuales y por su velocidad máxima con los coches se han sumado a su duro periplo deportivo en un frenesí que muchos no habrían soportado. Karim sí.

El 21 de abril de 2010 fue acusado de mantener relaciones sexuales con la prostituta Zahía Dehar, que era menor de edad en 2008, cuando sucedieron los hechos. También fueron implicados Ribery, Ben Arfa y Govou. Al final, Zahía reconoció que nunca les dijo que tenia 16 años. Fueron absueltos, pero la imagen pública no se absuelve.

Sus multas por correr a toda velocidad en Madrid y sus dos accidentes en 2009, en la M-40 madrileña y en la isla Reunión, definían la contradicción de un hombre que es musulmán y que está enamorado de los deportivos y de la música moderna. Es amigo de los mejores raperos en lengua francesa.

Familiar, nada de fiestas públicas. Siempre tiene familia y amigos en Valdebebas. Vive en su círculo. Zidane es su amigo. Es a quien escuchó siempre en sus momentos difíciles. Su actual técnico le pide repetir la jugada del Calderón ante el Sevilla.

. Tuvo una niña, llamada Meliá, con su novia Chloé.

Ama España, nuestra forma de vivir, nuestra comida. Su carrera, no obstante, se vio perjudicada en noviembre de 2015 por un caso de extorsión sexual al internacional francés Mathieu Valbuena. Benzema fue detenido por su presunta participación en el chantaje contra su amigo de la niñez. Karim hizo de intermediario para impedir la publicación del vídeo de Valbuena y su pareja. Le aconsejó que pagara. El escándalo le impidió disputar la Eurocopa de Francia. Ahora ha sido absuelto por la Federación Francesa. Ya puede ser convocado por Deschamps, que no le ha llamado.

La situación le ha hecho más fuerte. Se ha concentrado en sacar su genialidad en el campo para el Real Madrid. Ha sido decisivo en clasificarse para la final de la Champions. Nunca dejará de jugar a la «play». Juega a ritmo de rap.