Asensio desea reivindicarse en Cornellá

De titular en la Supercopa y en el estreno liguero en Anoeta a la grada en la Champions. No es un castigo. Es muy joven y debe aprender mucho. Representa la exigencia que significa militar en el Real Madrid. Marco Asensio ha disfrutado, sufrido y vivido en un mes todo el torbellino que supone jugar en el campeón de Europa.

El balear ha sufrido en un mes la exigencia del campeón de Europa: titular en la Supercopa de Europa y en Anoeta, no rindió ante el Osasuna y fue descartado frente al Sporting de Portugal

El mallorquín anotó un golazo en la final de la Supercopa de Europa frente al Sevilla y sentó en el banquillo a James. Internacional con España, el centrocampista anotó un golazo en San Sebastián en el estreno de la Liga. Después del parón competitivo de clubes, para dar paso a los equipos nacionales, el regreso a la Liga fue complicado para el balear. Jugó ante Osasuna y no funcionó. No estuvo activo. No participó en el fútbol del conjunto. Zidane le cambió. Y le descartó para el debut en la Champions.

El entrenador francés lanzó un mensaje a Marco Asensio que también han conocido James, Isco y Kovacic. El que no rinde, no juega. Aquí no se vive de las rentas. La competencia es máxima. Y la dificultad de vencer al Celta y al Sporting de Portugal demuestra que todos los equipos desean brillar ante el campeón de Europa y Zidane debe alinear siempre un once muy fresco para ganar. Porque la diferencia entre el Real Madrid y muchos otros clubes es que al blanco solo le sirve la victoria.Empatar es perder. Y por ello se piere el puesto.

Jugar está muy caro

El líder de la Liga visita el domingo al Español en Cornellá y Asensio, descartado el pasado miércoles, espera tener minutos ante sus antiguos compañeros. Y volver a ganárselos en una alineación que se ha puesto muy cara con el rendimiento de Morata y Lucas y el renacimiento de James. El mallorquín quiere volver a demostrar su calidad y ser importante.