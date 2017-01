Apoyo de Zidane y de la plantilla a Danilo

Zidane y la plantilla del Real Madrid defienden a Danilo ante el desagradable ambiente que soporta en los últimos tiempos. La afición del Bernabéu le pita y la tensión se nota en el defensa.

La defensa se vio afectada ante el Celta por la tensión que soporta Danilo. Ruegan que no se repitan los pitos

Un nerviosismo que se traslada al resto del once. Sus compañeros le miran y cubren su posición ante el temor de un fallo, producto de los pitos. La zaga también acusa esa situación. Ramos y Varane tampoco estuvieron finos ante el Celta. En realidad, todo el Real Madrid pagó las protestas, injustas, contra el brasileño. Y los profesionales solicitan al público que no silbe al lateral.

La primera razón es que Danilo no es el culpable de ninguna derrota. Todos son culpables, como todos son ganadores en las victorias. No se puede centrar la culpa en un jugador, porque no es real. En el segundo tanto del Sevilla en Liga, el 2-1, hubo cinco futbolistas que no estuvieron bien. No es culpa de uno. Y así sucede habitualmente en todas las jugadas.

El brasileño suma doce partidos, con un total de 950 minutos de competición. Ha marcado un gol. Faltó a varios encuentros por lesión

Jugó mucho en la campaña comenzada por Benítez y continuada por Zidane, en un perfecto reparto de esfuerzos con Carvajal. Los pitos han roto esta dualidad. Triunfó en el Oporto y tiene nivel para rendir en el Real Madrid. Solo necesita tranquilidad.

Hoy regresa Isco al once y el entrenador expone que lo importante es vencer y consolidar el liderato, no generar polémica.