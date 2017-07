Amenaza de bomba junto al lugar de entrenamiento del Real Madrid

Una amenaza de bomba provocó este miércoles la evacuación de decenas de estudiantes en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde el Real Madrid lleva a cabo su pretemporada.

Portavoces de la universidad indicaron que la amenaza de bomba se había dado en uno de los centros recreativos de las instalaciones y anunciaron la evacuación a través de Twitter a las 22:11 hora local (5:11 GMT): «La colina está bajo emergencia. Por favor evacuad hacia el estadio Drake».

Las autoridades explicaron al canal KTLA que se encontró un paquete sospechoso en el UCLA Sunset Canyon Recreation Center, situado a menos de un kilómetro del North Athletic Field, el campo donde el Real Madrid lleva a cabo la pretemporada.

The Hill is in emergency. Please evacuate to Drake Stadium. Please retweet and share. More information will be provided as it comes in.