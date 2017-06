Cristiano ha demostrado a aquellos que le pitaban que sigue siendo el mejor rematador de la historia

No me estoy refiriendo al Centro de Investigaciones Sociológicas. Me estoy refiriendo a Cristiano Ronaldo, Isco y Sergio Ramos, los tres puntales de la leyenda blanca de la Duodécima.

Cristiano, «el Bicho», ha demostrado a aquellos que le pitaban, a aquellos bocas que le criticaron, a quellos listos que le estaban crucificando, a quellos que decían que estaba acabado, que sigue siendo el mejor rematador de la historia del fútbol. Su recta final en la actual Liga de Campeones (cinco goles al Bayern de Múnich en la eliminatoria de cuartos de final, tres al Atlético de Madrid en la ronda de semifinales y dos el sábado en la final de Cardiff contra la Juventus) demuestran que «el animal portugués» es insaciable. Mete uno y quiere dos, mete dos y quiere tres. Mañana los dueños de «France Football» encargarán a una empresa de mensajería que le envíe su quinto Balón de Oro (y ojo, que tiene especial mérito por haber coincidido en la misma época con Messi).

Isco, sin la ayuda de la mayoría de la «prensa del movimiento», con el recelo de gran parte de la grada y siendo tratado injustamente en el reparto de minutos en los partidos correspondientes a la Liga de Campeones, ha vuelto a demostrar que el talento, la magia y el fútbol prevalecen sobre las injusticias y las adversidades.

A base de trabajo, esfuerzo, sacrificio y «muchos huevos», se ha ganado a Zidane, ha derrotado a Bale y se ha metido en el bolsillo a la prensa y a la afición.

Sergio Ramos, «Il Capitano», el jefe, el crack, es el hombre que ha alimentado el buen rollo en el vestuario, el futbolista, que ha puesto a cada jugador en su sitio cuando se salían de madre, el que ha ejercido de portavoz para atacar al Barça, para defender al Madrid y que ha dado la cara cuando los blancos han sufrido injusticias artibrales.

El camero, con tres Champions, dos Eurocopas y un Mundial en su deslumbrante palmarés, se convierte en el mejor defensa de la historia del Real Madrid.

El CIS tiene cuerda para rato.