Con tan solo siete años, Xia Vigor ya se ha convertido en un fenómeno viral en internet. La magistral imitación de Taylor Swift que la menor lleva a cabo en el concurso «Your Face Sounds Familiar Kids» (una especie de «Tu Cara Me Suena») ha dado la vuelta al mundo y no es para menos. La pequeña realiza una gran interpretación del tema «You Belong With Me», de la artista pop y en la que, además, cambia de vestuario para sorpresa del jurado del programa. No te pierdas el vídeo, que ya acumula más de un millón y medio de visualizaciones en YouTube: