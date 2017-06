¿Y si Belén Esteban fuese presentadora?

El pasado martes, Belén Esteban sorprendía a la audiencia de «Sálvame» apareciendo en pantalla como presentadora. Como es habitual, la ‘princesa del pueblo’ empleaba su especial entonación para seguir el texto del prompter, la misma que sirvió de mofa para María Teresa Campos en uno de sus programas del extinto «¡Qué tiempo tan feliz!».

Esteban aparecía en pantalla y lo hacía tras haber pasado unos días de baja por estrés que le había ocasionado el inicio de su juicio contra Toño Sanchís. Aunque su debut como presentadora duró unos escasos minutos, lo cierto es que la de San Blas se ha convertido en un activo tan importante para Telecinco que no sería de extrañar que próximamente se convirtiera en conductora de su propio espacio.

Sus primeras palabras como presentadora fueron: «Hoy está aquí Belén Esteban para presentar aunque solo sea un ratito porque Carlota dentro de un momentito vendrá». Tras explicar los motivos por los que aparecía en pantalla, daba pie a una información sobre Paula Echevarría: «Tenemos nuevos datos sobre Paula Echevarría y su nuevo acompañante». Después, se dejaba llevar por la emoción y se ponía a gritar en directo: «¿¡Para qué me dices que me he equivocado si lo he hecho perfecto!?» y así cerraba su momento estelar.

Así como Carlota Corredera saltó de la dirección de un programa a presentar otro de la misma cadena o María Patiño acumula las suplencias de verano del Deluxe con su nuevo programa «Socialité», ahora Belén Esteban podría acaparar un nuevo formato y ampliar sus dominios por la cadena de Mediaset. La 'princesa del pubelo' ha demostrado que tiene un público muy fiel que aplaude todo lo que hace y que la encumbró como ganadora de «GH VIP». Belén puede con todo y quizá este solo sea el comienzo de su nuevo periplo.