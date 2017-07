Vuelve Â«Me resbalaÂ» para hacer sufrir a los cÃ³micos

“Nuestro objetivo es recuperar la sonrisa y el humor que no está ahora mismo en las parrillas”, así presentaba el pasado miércoles Carmen Ferreiro, directora de de programas de entretenimiento de Atresmedia, la que va a ser la cuarta edición de “Me resbala”. Arturo Valls, encargado de presentar el exitoso formato, asegura que "es un honor que la cadena y la productora sigan confiando en mi para presentar este programa». El cómico asegura, además, no sentirse protagonista del nuevo espacio de TVE. «Los verdaderos protagonistas son los famosos que intervienen. Cuanto peor lo pasan ellos, mejor se lo pasa la audiencia», destaca.

"Me resbala” tendrá que rivalizar con “The Wall” en la vecina Telecinco y con “Hotel Romántico” en TVE a partir de la semana que viene. Al respecto, el presentador valenciano comenta que “son espacios diferentes y estoy convencido de que hay lugar para todos”. Pepe Viyuela es uno de los famosos que sufrirá las, a veces, crueles pruebas del espacio de la cadena pública. «Es como cuando eras niño y te hacías daño jugando, aunque ahora recuerdas lo bien que te lo pasabas y el daño se te olvida». Para Ana Simón, que repite experiencia en el concurso, la temporada que hoy comienza en TVE “es la mejor temporada de “Me resbala”.

Esta cuarta edición de “Me resbala” consta de siete entregas. Cristina Pedroche, Olga Hueso, Miki Nadal, Fele Martínez, El Sevilla, Pepa Rus, Pepe Viyuela, la terremoto de Alcorcón, Àngel Llàcer, Agustín Jiménez, Jorge Fernández, Juan Muñoz, Vaquero o Luis Larrodera son algunos de los osados y valientes que se enfrentarán a cada una de las diabólicas pruebas del programa.

Resbalones, caídas, pendientes y posturas imposibles pondrán a prueba la resistencia y dotes de improvisación de algunos de los grandes cómicos del país. Fiel a su estilo o, más bien, a su espíritu entre gamberro y divertido Arturo Valls no dudará en cada entrega en ponerse en la piel de los concursantes y participar en algunas de las pruebas. "Si me he atrevido a realizar el recorrido de Ninja Warrior España vestido de fallera, puedo con todo ”, afirma.