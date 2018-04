Vuelve Radio Gaga, el programa de las mil emociones

Actualizado 12/04/2018 a las 01:43

«Esto no es llorar por llorar, esto es emoción», reconocía un hombre que se rompía cuando contaba cómo combatía, a través del baile, el alzhéimer de su mujer. Esta es una de las muchas historias de la segunda temporada de «Radio Gaga» (hoy, a las 22.00 en #0), un formato que casi ni sus presentadores, Manuel Burque y Quique Peinado, pueden explicar con palabras. Algo lógico después de reír, emocionarse, divertirse, sorprenderse e incluso bloquearse con historias de mayores de vacaciones, adolescentes que luchan contra la anorexia, familias que conviven con el cáncer infantil, conversos al Islam, personas sin hogar y la vida de varios voluntarios españoles en la India, sexto y última entrega de esta nueva tanda. «Es radio grabada», reflexiona Burque. «Pero pese a las historias tampoco es doloroso, porque lloras sonriendo».

«Estamos mejor, pero también es cierto que el programa se muestra muy a nuestro favor. El cambio que ha provocado es más interno, de personalidad», afirma Peinado, convencido de que no hará ningún programa mejor que este espacio, producido por DLO/Magnolia, en su vida. «Yo he cambiado filosóficamente, me he puesto capas de sensibilidad distintas y reflexiono más sobre las cosas. Ahora doy más la vara, soy el típico cómico moralista», bromea su compañero. Ambos mantienen contacto con muchos de los protagonistas de estas historias

«El reto era mantener la frescura, porque esto es una entrevista, no una conversación. Pero la magia que se genera en la caravana es muy espectacular», puntualiza Amparo Castellano, productora ejecutiva del formato, adaptación del original belga. «Creo que los presentadores han abordado la segunda temporada con seguridad y el orgullo de hacer un programa que les ha dado muchas alegrías y ha tenido un sentimiento tan positivo», añade Fernando Jerez, director de #0, que reconoce que «Radio Gaga» tiene un público femenino y joven (24-44). «No es un programa de artificios, es de escuchar. Y tendrá vida mientras haya historias que contar», concluye la directiva.