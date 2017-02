Víctor Sandoval estalla tras su paso por «First Dates»: «Gracias a los que me habéis vejado gratuitamente»

El popular rostro televisivo, Víctor Sandoval, ha estallado tras su paso por «First Dates», el exitoso programa de citas que presenta en Cuatro Carlos Sobera. En una carta publicada en su cuenta de Instagram, el que fuera colaborador de «Sálvame» se ha mostrado dolido con quienes criticaron su paso por el formato el pasado 18 de febrero. Lo cierto es que el presentador regaló varias «perlas» durante su estancia en el famoso restaurante tras las que se convirtió en «trending topic» el sábado por la noche. Entre otras cosas, Sandoval se refirió a las apps para encontrar pareja como «un puterío, es imposible conocer a alguien decente por ahí que no busque solo sexo».

Tras las críticas recibidas, Víctor Sandoval no ha dudado en hacer pública su opinión a través de Instagram:

Mi comida de hoy Huevos con Patatas. Lo siento: no soy de Almejas, ni caviar ... soy de patatas y ensaladilla. Soy de BAR mas que de RESTAURANTE. No se x que se ha liado en redes tanta polémica por no cenar. No me gustaba nada! No voy a engañar a nadie y mentir. Soy lo que veis, y no pretendo gustar a todo el mundo. Con respecto a mi opinión de las redes de ligar entender ( podéis ver mis entrevistas de 2010/2011 ) que he vivido infidelidades por esas redes ... como quereis que piense! Cada uno habla de la feria según le va. Yo fui sincero con el, aunque es verdad que pensar en el amor me cambia la cara y se me pone un rictus de amargura, lo veo igual q lo veis vosotros y no me gusta ... pero me sale visceral. Me pongo borde y a la defensiva hasta q me logra relajar la otra parte, estos últimos años he dado con tantos interesados que voy con el cuchillo en la boca. Gracias de todas formas a los que gratuitamente me habeis insultado, humillado y vejado en Twitter solo por ser sincero. Gracias a eso anoche fui TT ( Tendencia en España ) no hay mal q x bien no venga #sandovalizate #victorsandoval #firstdates #cuatro #mediaset