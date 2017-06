¿Qué veremos en TVE este verano?

José Antonio Sánchez, presidente de RTVE, compareció ayer en el Senado, ante la Comisión Mixta de Control de la cadena pública, para responder a las preguntas de los grupos políticos. El directivo aprovechó para sacar pecho por los resultados económicos de la corporación y avanzó las novedades de programación previstas para este verano, entre otras cuestiones.

Estrenos La cadena pública estrenará la comedia de situación «La peluquería», el espacio «Pura magia» (presentado por Javier Cárdenas), el formato sobre hábitos saludables «Doctor Romero» y «Hotel romántico», que seguirá de cerca a un grupo de adultos de entre 50 y 55 años que viajarán a un hotel de los Alpes para buscar a su pareja ideal. Además, la cadena reservará una noche al cine español y recuperará «Comando al sol» y «Españoles en el mundo». También recuperarán clásicos de estas fechas como los Sanfermines, el Tour de Francia y la Vuelta Ciclista a España.

Cuentas

El presidente también mostró su satisfacción por el comportamiento de las cuentas de RTVE. Los datos de abril, de hecho, ofrecen resultados «cercanos al equilibrio». Durante estos primeros meses de 2017 el grado de ejecución de los gastos de explotación ha sido de un 91,5% y el endeudamiento se sitúa en 44,3 millones de euros en abril, lo que supone una reducción de un 4% respecto al cierre de 2016.Por ello, RTVE prevé «cumplir el presupuesto de gasto» y «cerrar nuevamente en equilibrio», subrayó en declaraciones recogidas por Europa Press.

«Censura»

Sobre las acusaciones de «censura ideológica» relacionadas con informaciones sobre la Operación Cataluña, el presidente afirmó que «la censura ideológica en TVE no existe» y que los profesionales trabajan con «total objetividad e imparcialidad», tal y como recoge EP. Sánchez también fue interrogado por los motivos por los que «se suprimió un avance» sobre el ganador de las primarias del PSOE, Pedro Sánchez. «¿No me estará a mí diciendo que iba a dar un avance TVE y al enterarme de que iba a ser Pedro Sánchez se quitó? Eso no fue así», zanjó el máximo responsable de TVE, que subrayó que el nombre del ganador se señaló en «varias ocasiones» durante el informativo. Sánchez aprovechó las preguntas para resaltar el buen resultado de los informativos, que cerraron mayo como los más vistos por séptimo mes consecutivo.

Eurovisión

A las preguntas sobre la actuación de Manel Navarro en Eurovisión, Sánchez explicó que hicieron un gran esfuerzo para acudir en «las mejores condiciones». «El resultado es el que es y ya estamos trabajando para lograr que el próximo año el resultado sea mejor que este», aseguró tras las irónicas felicitaciones de un diputado socialista, que le acusó de no querer ganar para «no ser organizador del festival el próximo año». El presidente afirmó que trasladará esa felicitación «a los anteriores presidentes o directores generales de la Corporación que también quedaron los últimos».

Orgullo LGTB

Sánchez también explicó el motivo por el que el World Pride 2017 de Madrid se cubrirá en los informativos pero no se retransmitirá en directo. «Nos movemos por unos parámetros muy distintos al dinero. No lo vamos a dar porque tenemos nuestras programaciones hechas y pensamos que una retransmisión en directo no encaja», reconoció.

40 años de democracia

La cadena pública emitirá en directo el acto institucional que se celebrará en el Palacio de las Cortes, presidido por los Reyes, para celebrar 40 años de las elecciones de 1977. Además, los Telediarios darán cobertura a esta efeméride y el Canal 24 Horas ofrecerá a lo largo de la jornada entrevistas y reportajes. Asimismo, los informativos de las 14.00 y 20.00 horas de dicho canal se emitirán desde el Palacio del Marqués de Villamejor, anterior sede de la Presidencia del Gobierno. «Los Desayunos», «El Debate de la 1» e «Informe Semanal» también han preparado sus especiales.