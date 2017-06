: «Valiente m****» o «inculto», las perlas que Laura Matamoros le dedica a José Luis

La guera entre Laura Matamoros y José Luis estalló el pasado jueves en «Supervivientes», unos minutos antes de que el exmasterchef tuviera que ser atendido aquejado de un fuerte dolor en la espalda que resultó ser un cólico al riñón.

La ausencia del concursante no ha hecho más que potenciar los comentarios negativos de sus compañeros que no le han echado en falta y que confian en que no vuelve a ser concursante de «Supervivientes». El grupo de aventureros que aun permanece en Honduras viviendo la experiencia cree que el cocinero cuenta con ventaja respecto al resto por haber pasado una semana fuera de la playa de los cayos cochinos y poco les importa si está recupera o no.

La más crítica con su compñero ha sido Laura Matamoros que no ha dudao de clasificar de «valiente mierda» al cocinero, para después asegurar que ya le había avisado su padre que es mejor alejarse de las «personas incultas, van a lo que van y más cuando hay dinero en medio».

Una sorpresa para José Luis

Ajeno a las críticas que se vertían sobre él, José Luis recibía una visita inesperada. Su mujer acudió a Honduras para llevar una tarta de cumpleaños a su esposo, que celebró el aniversario de su nacimiento el pasado miércoles. Juntos recibieron el parte médico que indicaba que, si el quería, podía seguir su aventura en el reality de Telecinco.