Blas Cantó, Lorena Gómez, Rosa López, Beatriz Luengo y Canco Rodríguez competirán por el título de ganador en la gala final en directo de «Tu cara me suena». La quinta entrega del popular concurso de imitaciones cerrará este viernes su edición y entregará el testigo a «Tu cara no me suena todavía», la versión anónima del talent show.

Antes de que la gran final de comienzo, repasamos las mejores actuaciones que nos ha regalado esta quinta edición del programa de Antena 3. Una de las más aplaudidas por público y jurado fue la interpretación de Beatriz Luengo junto a su marido Yotuel interpretando el tema ‘Work’. En esta actuación, Luengo se puso en la piel de Rihanna y su chico en la de Drake. Con su puesta en escena, la pareja consiguió la victoria en la décimo tercera gala.