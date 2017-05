Toñi Moreno: «Me conformo con ser la mitad de lo que es María Teresa Campos»

Actualidad, entrevistas con populares personajes, historias conmovedoras protagonizadas por personas anónimas, actuaciones musicales, tertulia... Estos son los principales ingredientes de «Viva la vida», el nuevo programa de Toñi Moreno para las tardes de los sábados en Telecinco (18.00 horas). Este espacio recoge el testigo de «¡Qué tiempo tan feliz!», el magacín presentado por María Teresa Campos que hasta hace unas semanas ocupaba esa misma franja.

-¿Cómo definiría el espacio?

—Vamos a tomar un pulso a la actualidad, pero desde un punto de vista más amable. Llegamos con la intención de ser una ventana a lo que está pasando, hacer una tarde de televisión en directo y en un ambiente familiar, relajado.

-Tras finalizar «El árbol de la vida» en Antena 3, va a compaginar su trabajo en «Gente Maravillosa» de Canal Sur con este recién nacido «Viva la vida». ¿Va a poder con todo?

—Lo malo en esta profesión es no tener trabajo. Me cuido mucho físicamente para estar en forma. De lunes a viernes voy a estar en Málaga y los sábados en Madrid. Las oportunidades llegan y no hay que decir que no.

—¿Qué pasó por su cabeza cuando le llegó la propuesta?

—Al principio creí que era una broma. Ahora tengo una sensación de vértigo, de responsabilidad y de humildad. Quiero dar lo mejor de mí. Estoy convencida de que este espacio tiene que funcionar.

— «Viva la vida» ocupa la franja que hasta hace unas semanas ocupaba «¡Qué tiempo tan feliz!» con su paisana Mª Teresa Campos...

—Ella es mi referente. Además tengo el enorme placer de haber trabajado con ella en Antena 3. Cariñosamente la llamo jefa. Siempre que empiezo un nuevo programa nos intercambiamos mensajes y ella me da su opinión. Hay quien dice que soy su sustituta, pero ella es insustituible. Espero que este pronto buena y podamos hablar.

—¿No teme las comparaciones?

—De todo habrá, pero asumo la derrota. Ella va a ser siempre la grande. Cuando trabajé con ella aprendí mucho. Ella es la maestra y yo me conformaría con ser la mitad de lo que es ella.

—¿Dónde se encuentra más a gusto?

—Desde que empecé en la televisión de mi pueblo con 14 años he hecho de todo. Soy versátil, pero estoy convencida de que es mucho más difícil entretener que informar.

—Mª Teresa Campos ha estado ocho años al frente de su programa, ¿le gustaría estar tanto tiempo?

—Sería maravilloso, pero desde hace tiempo no pienso más allá de lo que suceda esta semana.

—Usted asegura que tiene el perfil Mediaset, ¿en qué consiste?

—Cuando llegué me sucedió algo parecido a cuando visitas Nueva York la primera vez: parece que has estado ya allí. Es muy familiar y apuesta mucho por el entretenimiento.

—Para presentar «Viva la vida» ha elegido un «look» informal...

—Si lo dice por las zapatillas deportivas, es con lo que me siento más cómoda. Con tacones no puedo ni pensar. Desde hace 30 años tengo un problema en los pies y así estoy cómoda.

—Hace años Emilio Aragón puso de moda presentar con playeras...

—Es cierto. Además, en el plató de «Viva la vida» se grababa «Vip Noche» y «Médico de familia».

—En un mundo como el actual en que todo se hace a golpe de tuit, ¿qué opinión le merecen las redes sociales

—Han convertido el mundo en un universo muy pequeño y muy grande a la vez. Los errores hay que asumirlos y aprender para que no se repitan. Tengo Twitter e Instagram, a mí lo que me gusta es el contacto directo con la gente.