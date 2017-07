Todos los nominados de los Premios Emmy 2017

El curso televisivo 2016-2017 ha sido un año fructífero. Especialmente, como suele ser habitual en los últimos años, en las cadenas de televisión de cable (básico o premium) como HBO o FX y en plataformas de Vídeo Bajo Demanda como Netflix, Amazon y Hulu. «Big Little Lies», «Westworld», «Feud», «The Crown» o «The Handmaid’s Tale» («El cuento de la criada») son algunas de las series que más han dado de hablar entre la crítica especializada estadounidense y el público. Uno de los mayores atractivos de estas ficciones ha sido el contar con intérpretes y directores procedentes del mundo del cine. Una sonada ausencia es ya conocida: la de «Juego de Tronos» pues su séptima y penúltima temporada ni siquiera ha sido estrenada aún (lo hace este mismo domingo 16). Por otro lado, una presencia también es muy sonada y celebrada: «This Is Us», emitida en NBC, cadena de televisión en abierto. Éstas son las nominaciones de la 69 edición de los Premios Emmy:

Drama

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

House of Cards

Stranger Things

ThIs Us

Westworld

Actor protagonista de drama

Sterling K Brown - This Is Us

Anthony Hopkins - Westworld

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Matthew Rhys - The Americans

Liev Scrieber - Ray Donovan

Kevin Spacey - House of Cards

Milo Ventimiglia - This Is Us

Actor secundario de drama

John Lithgow - The Crown

Jonathan Banks - Better Call Saul

Mandy Patinkin - Homeland

Michael Kelly - House of Cards

David Harbour - Stranger Things

Ron Cephas Jones - This Is Us

Jeffrey Wright - Westworld

Actriz protagonista de drama

Claire Foy - The Crown

Viola Davis - Como defender a un asesino (How to Get Away With Murder)

Elisabeth Moss - Handmaid’s Tale (El cuento de la criada)

Keri Russell - The Americans

Evan Rachel Wood - Westworld

Robin Wright - House of Cards

Actriz secundaria de drama

Ann Dowd - The Handmaid's Tale

Samira Wiley - The Handmaid's Tale

Uzo Aduba - Orange Is the New Black

Millie Bobby Brown - Stranger Things

Chrissy Metz - This Is Us

Thandie Newton - Westworld

Estrella invitada de drama (actor)

Ben Mendelsohn - Bloodline

BD Wong - Mr. Robot

Hank Azaria - Ray Donovan

Brian Tyree Henry - This Is Us

Gerald McRaney - This Is Us

Denis O'Hare - This Is Us

Estrella invitada de drama (actriz)

Cicely Tyson - Cómo defender a un asesino (How to get away with murder)

Laverne Cox - Orange Is The New Black

Shannon Purser - Stranger Things

Alison Wright - The Americans

Alexis Bledel - The Handmaid's Tale

Ann Dowd - The Leftovers

Comedia

Atlanta

Blackish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Kimmy Schmidt

Veep

Actor protagonista de comedia

Anthony Anderson - Black-ish

Aziz Ansari - Master of none

Zach Galifinakis - Baskets

Donald Glover - Atlanta

William H Macy - Shameless

Jeffrey Tambor - Transparent

Actor secundario de comedia

Alec Baldwin - Saturday Night Live

Louie Anderson0 - Baskets

Ty Burrell - Modern Family

Tituss Burgess - Unbreakable Kimmy Schmidt

Tony Hale - Veep

Matt Walsh - Veep

Actriz protagonista de comedia

Pamela Adlon - Better things

Jane Fonda - Grace and Frankie

Alison Janney - Mom

Ellie Kemper - Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis Dreyfuss - Veep

Tracee Elliss Ross - Black-ish

Lily Tomlin - Grace and Frankie

Actriz secundaria de comedia

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Vanessa Beyer - Saturday Night Live

Leslie Jones - Saturday Night Live

Anna Chlumsky - Veep

Judith Light - Transparent

Katheryn Hahn - Transparent

Estrella invitada de comedia (actor)

Matthew Rhys - Girls

Riz Ahmed - Girls

Lin-Manuel Miranda - Saturday Night Live

Dave Chappelle - Saturday Night Live

Tom Hanks - Saturday Night Live

Hugh Laurie - Veep

Estrella invitada de comedia (actriz)

Wanda Sykes - Black-ish

Carrie Fisher - Catastrophe

Becky Ann Baker - Girls

Angela Bassett - Master Of None

Melissa McCarthy - Saturday Night Live

Kristen Wiig - Saturday Night Live

Serie limitada

Big Little Lies

Fargo

Feud

Genius

The Night Of

TV Movie

The Wizard of Lies

Black Mirror: San Junipero

Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love

The Immortal Life of Henrietta Lacks

Sherlock: The Lying Detective

Actor protagonista de serie limitada/TV Movie

Riz Ahmed - The Night Of

Benedict Cumberbatch - Sherlock: The Lying Detective

Robert De Niro - The Wizard of Lies

Ewan McGregor - Fargo

Geoffrey Rush - Genius

John Turturro - The Night Of

Actor secundario de serie limitada/TV Movie

Alexander Skarsgård - Big Little Lies

David Thewlis - Fargo

Alfred Molina - Feud

Stanley Tucci - Bette And Joan

Bill Camp - The Night Of

Michael Kenneth Williams - The Night Of

Actriz protagonista de serie limitada/TV Movie

Carrie Coon - Fargo

Felicity Huffman - American Crime

Nicole Kidman - Big Little Lies

Jessica Lange - Feud

Susan Sarandon - Feud

Reese Witherspoon - Big Little Lies

Actriz secundaria de serie limitada/TV Movie

Regina King - American Crime

Shailene Woodley - Big Little Lies

Laura Dern - Big Little Lies

Judy Davis - Feud

Jackie Hoffman - Feud

Michelle Pfeiffer - The Wizard Of Lies