De «tocar fondo» por la crisis a hacer pleno en La Voz

Última noche de audiciones a ciegas en La Voz, con once plazas disposibles a repartirse entre los cuatro equipos. Los tres coaches necesitaban fichar todavía a varios artistas para completar su equipo. El tiempo aprieta y corre en contra de Malú, Pablo López, Juanes y Carrasco, que ya no pueden dejar escapar a ningún talento. En la noche del viernes, los aspirantes se jugaban tanto o más que los

coaches.

El talento y las actuaciones musicales son muchas veces lo de menos al lado de las emocionantes historias de superación y esfuerzo de muchos de los aspirantes de La Voz.

Una de esas historias, que además en este caso viene acompañado de un arrollador talento musical, es la de Renzo, canario de 27 años que consiguió emocionar a todo el jurado con su interpertación de Someday we'll all be free.

Renzo, tras estudiar arte dramático, contó que sus últimos años no habían sido «nada felices. Tuve problemas familiares y luego llegó la crisis económica, y toqué fondo».

«Acabé entrando en depresión», siguió explicando, «y entonces fue cuando decidí que debía dedicarme a cantar. Eso fue lo que me sacó del pozo». Un emocionado Renzo aseguró haberse imaginado «millones de veces como concursante de La Voz».

A los pocos segundos de comenzar su actuación, Malú se dio la vuelta convencida. Poco después, ya todos los miembros del jurado se habían girado.

«Es un privilegio verte cantar en directo», le dijo Juanes, «haces que parezca fácil algo que es muy difícil». Tras elogios similares por parte del resto de los coach, Renzo confesó que sentía «una debilidad por Pablo López», que se lo lleva ahora a su equipo.