Tertulianos y tertulianas: La polémica, una rentable materia prima para el «share»

Los comunicadores están o estarán en breve de vacaciones: Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Alfredo Menéndez, Pepa Bueno, Ángel Expósito... Sin embargo, hay un formato que no se agota en verano: la tertulia. Antes al contrario, ocupa cada vez más minutos en la escaleta. Y es que la saliva es una materia prima barata y al alcance de cualquier presupuesto televisivo. Curioso: cuando la reputación del sector periodístico vive su peor momento, su representación más folclórica, en un juego de espejos con los polemistas del corazón, disfruta de una edad de oro, cuya salud han garantizado con su mando a distancia los espectadores. Y eso que el fin de la crisis ha recortado las expectativas, antaño más felices. Lo importante es la curva, es decir, la cifra de audiencia que vomitan 6.000 audímetros repartidos por los hogares españoles. Los colaboradores y los temas son medidos al minuto. Hay programas en los que si un tertuliano no despierta interés es mandado a casa. Los contenidos también son evaluados y si la curva desciende el asunto se reduce al mínimo: el independentismo catalán es garantía de caída de espectadores en casi todas las cadenas nacionales mientras la información sobre consumo familiar dispara, por contra, el número de seguidores.

También la Administración ha puesto una lupa sobre la figura del tertuliano. Desde la Agencia Tributaria, que ha fijado su foco recaudatorio sobre el colectivo, hasta la Tesorería de la Seguridad Social, que decidió hace un par de años rebajar a los tertulianos de «artistas» a eso, a lo peor, a tertulianos. Una encriptada misiva degradaba la misión recordando que a partir de la misma dejaban de pertenecer al, se supone, noble Régimen General Especial de Artistas. Finalmente la Seguridad Social había definido jurídicamente a esa figura tan ubicua que ha contribuido como ninguna -de la mano de los políticos- a polarizar nuestra sociedad.

Y es que el escenario público no se entendería sin las pendencias en las tertulias donde de poco tiempo acá los periodistas se mezclan con titiriteros del espectáculo (de ahí el acierto en la calificación primigenia de «artista»), con políticos ahormados a base de tres clases aceleradas de telegenia y, a veces, con presentadores usuarios de las puertas giratorias: en su momento fueron conductores de tertulias y ahora han pasado al otro lado de la mesa perdiendo el pinganillo y no se sabe si los anillos, como Xavier Sardá, Montserrat Domínguez o Isabel Durán.

Los tertulianos son los nuevos iconos de la sociedad del espectáculo. La tradición reserva a los debates de la mañana una cortesía que, según van pasando las horas, deviene en auténticas corralas en el «prime time». La radio nocturna se mantiene como el reservorio de la reflexión. Fórmula que también ha encontrado buen acomodo en el debate televisivo que dirige todos los días Víctor Arribas en TVE, una inusitada fórmula de calidad muy seguida por la profesión y los políticos.

Sin embargo, los expertos en comunicación audiovisual detectan cada vez más parecidos con los usos de los polemistas del formato rey del cotilleo: «Sálvame», en Telecinco. Interrupciones, gritos, espantadas, ataques personales y noticias falsas llegadas por la «infalible» fuente informativa de un whatsapp, han colonizado muchas mesas de debate televisivas, acercando la metodología de las huestes de Jorge Javier Vázquez a la de conspicuos analistas del techo de gasto o especialistas en los deslices rusos de Donald Trump. Además, los vasos comunicantes también funcionan a la inversa: invitados de los platós políticos como Monedero, Iceta o Rufián, son carne de cañón del «Deluxe» de Telecinco, donde se someten a sesudas entrevistas de Belén Esteban o de Kiko Matamoros.

Para todólogos

Las agrias banderías de la política han germinado en estos opinadores multidisciplinares, a los que las empresas reclaman licenciaturas virtuales en todología. Nada se resiste a un todólogo: desde un desprendimiento en la Antártida, hasta el conflicto de la estiba, el Obamacare o las consecuencias del Brexit. La crisis económica, la proliferación de casos de corrupción y la fragmentación parlamentaria han generado un interés insospechado por estos espacios históricamente minoritarios. De hecho, la lección la aprendieron en seguida los líderes de los nuevos partidos que, como Albert Rivera, Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, forjaron sus carreras en los platós de televisión. A marchas forzadas, el PP ha intentado subsanar la ausencia de un contradiscurso formando a sus jóvenes vicesecretarios, como Andrea Levy, Javier Maroto, Pablo Casado o Fernando Martínez Maillo. Los argumentarios políticos resuenan todos los días, repetidos cual papagayo, por los portavoces partidistas y, en cada vez más casos, por comentaristas afines.

Los moderadores de las principales tertulias conceden que no se han hallado espacios alternativos y que la fórmula sobrevivirá a esta inestable coyuntura política. Los escasos costes de montar una mesa de opinadores favorece su perpetuación. Los cachés han caído en picado y, pese a todo, no falta sino sobra un ejército de analistas para colmar cualquier tertulia. Hubo tiempos en los que algún director de periódico que cesó en sus funciones cobraba 6.000 euros por participar en «59 segundos», de TVE, y hasta hace poco no le iba a la zaga la desaparecida «Noria», de Telecinco. Curiosamente las cadenas públicas se han entregado a esta tendencia televisiva pese a la eterna sombra de sospecha que las estigmatiza como máquinas de propaganda. Precisamente a la televisión pública le fue exigida por dos diputados socialistas en el Parlamento información sobre los tertulianos y sus emolumentos. El presidente de la cadena, José Antonio Sánchez, reveló que había 144 comentaristas y que recibían entre 150 y 300 euros por programa, cantidades sensiblemente inferiores a las que se pagaban bajo los mandatos socialistas.

Pese a todo, el «share» sigue mandando y convirtiendo a tertulianos y tertulianas, compañeros y compañeras, en indiscutibles figurantes de un tiempo convulso.