Terelu explota y se marcha en directo del plató de «Sálvame»

«Sálvame» no deja de superarse día a día. El programa de las tardes de Telecinco en el que los colaboradores, dirigidos por Jorge Javier Vázquez, hacen un análisis concienzudo de las vidas de las personalidades más conocidas de la prensa del corazón, vive cada día un episodio más controvertido que el de la jornada anterior.

El último lo ha protagonizado Terelu Campos. La colaboradora, de 52 años e hija de la presentadora María Teresa Campos, se enfadó de manera notoria durante el programa de este miércoles. Tanto, que abandonó en directo el plató de «Sálvame».

Los tertulianos del programa habían empezado a hablar sobre Isabel Pantoja y su familia cuando la expresentadora de «Con T de Tarde», programa que condujo en Telemadrid entre 1997 y 2004 y que fue el que la catapultó a primera línea, trató de opinar. Sin embargo, sus compañeros no paraban de opinar, no le dejaban hablar y en el momento en que iba a hacerlo, le cortaban constantemente, como hicieron Kiko Hernández o Gema López.

Poco a poco, la moral de Campos se fue minando. «A ver si puedo hablar esta tarde, que me he maquillado también», comentó, visiblemente indignada. Pero cuando parecía que por fin iba a poder hacerlo, volvió a interrumpirle su compañera, Lydia Lozano. «Perdona Lydia…», dijo Terelu, esperando que la colaboradora le dejase hablar, algo que no sucedió. «Le he dejado un momento (a Kiko Hernández), pero estaba con el dedo –levantado, para coger el turno de palabra–».

«No me dejáis hablar»

En ese instante, la colaboradora explotó. «No, pues mira, me voy. Me voy a dar una vuelta», dijo, mientras se levantaba de su asiento. «Que como todavía no me dejáis hablar, pues me voy a ir. Porque no hay manera», añadió, marchándose del plató. Fuera de escena, le esperaba Carlos Lozano, que estaba a punto de entrar como «defensor del pueblo», que cogió del hombro a Terelu y trató de consolarle.

La actitud de la tertuliana dejó asombrados a sus compañeros, que no daban crédito a lo que veían. Especialmente, a Lydia Lozano y a Belén Esteban. Esta última se mostró especialmente indignada con la manera de actuar de Campos. «¡Tócate las narices! ¡Pues me levanto y me voy yo también, que no me dejáis hablar!», dijo a gritos y con sorna, tratando de imitar a su compañera, aunque ella no se fue del plató. Instantes más tarde, eso sí, Terelu volvió al escenario, ya más calmada.