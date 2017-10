31/10/2017 a las 09:29 Actualizado 31/10/2017 a las 09:34

Sin el corsé de su estreno, «Operación Triunfo» ha sabido recuperar el espíritu del talent show original. Los concursantes, más afinados, cantaron en duetos y se quitaron los nervios de la Gala 0; el presentador, Roberto Leal, siguió el consejo que Rosa López le dio en su debut en el espacio de la cadena pública, y el jurado siguió en la misma línea, descubriendo la que parece que será su sintonía durante todo el programa de TVE: granjaerse a los profesores como enemigos, de modo que estos sean los que salvan a sus alumnos.

También hubo bromas, sobre todo las que intercambiaron el presentador de «OT 2017» y David Bustamante, que volvió al concurso que le catapultó a la fama en calidad de jurado invitado. Aprovecharon la presencia de la cantante Becky G para lanzarse pullas, pero terminaron viviendo un momento de cierta tensión.

«¿Es Bustamante muy mayor para ti? Me lo lleva preguntando toda la noche», bromeó Roberto Leal durante la entrevista a Becky G, y después bailaron los tres juntos sobre el escenario. El particular duelo entre ambos no acabó ahí. Bustamante, que le recriminó a Leal que le iba a meter en un lío, quiso devolverle el golpe al presentador de «Operación Triunfo»: «No pongas en mi boca cosas que has dicho tú. Llevas queriendo tirar fichas toda la noche y no has parado».

Leal, con una cara que lo decía todo, intentó zanjar el tema, echándole en cara al cantante que le iba a buscar un problema en su casa: «Me vas a buscar un lío tú a mí», dijo.