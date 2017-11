Â¿La televisiÃ³n es arte?

30/11/2017 a las 01:32 Actualizado 30/11/2017 a las 01:32

Después de demostrar con «This is Opera» que la música clásica es accesible, Ramón Gener se propone sumergir al espectador en el mundo del arte a través de las emociones con «This is art», la nueva serie documental de #0 (21.00 horas). «Cada programa está dedicado a un sentimiento, y a través de él propongo una tesis y un viaje casi interior por el arte que nos puede ayudar a llegar a esas emociones», explica el divulgador musical, también barítono y licenciado en Humanidades y Empresariales.

Además, reivindica Ramón Gener, «This is art» es un programa familiar. «Puede gustar a un adolescente de 16 y a una persona de 60. Yo no me explico de manera distinta para hacer el arte divertido, es que creo que el arte es divertido»

Las doce entregas de esta serie, producida por Brutal Media, se verán en Movistar (y en la autonómica TV3). Gener sostiene que la televisión es una herramienta maravillosa para enseñar al público. «Me gusta la tele pero no por vanidad, sino por la posibilidad de compartir con la gente tu obsesión». ¿Hablaremos en unos años de la televisión como parte del arte? «Quién sabe, el arte es aquello que permanece, que es perenne, inmutable y nos sirve para contar lo que somos. Veremos qué queda, seguro que muchas cosas, aunque ahora es imposible decirlo».