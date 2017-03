Los Telediarios de TVE, líderes por cuarto mes consecutivo

Los Telediarios de TVE mantuvieron su buena racha en febrero, mes en el que volvieron a ser líderes de audiencia, tanto en número de espectadores (2.162.000) como en cuota de pantalla (14,2%), en su emisión simultánea en La 1 y Canal 24 Horas. Son ya cuatro meses seguidos como informativos más vistos. La primera edición del Telediario es la más fuerte. Se impone a las otras cadenas sin interrupción desde junio de 2015. En febrero registró 2.131.000 espectadores y el 16,7% de cuota, de lunes a viernes. El fin de semana, fueron 2.076.000 televidentes y el 15,8%. Es la primera opción desde febrero de 2016. En su cómputo anual, el «Telediario 1» lidera la audiencia a mediodía desde hace ocho años.

La segunda edición del TD, por su parte, logró en febrero una media de 2.237.000 y el 12,8%, de lunes a viernes. En los fines de semana, el Telediario de la noche volvió a ser el más visto, con 2.090.000 seguidores y 12,2%.

Empate técnico

Sin contar la audiencia de 24 Horas, los informativos de TVE también fueron líderes el mes pasado, aunque por una ventaja mínima, lo que se considera un empate técnico: 2.065.000 en La 1 y 2.061.000 en Telecinco, en la ponderación de las ediciones de mediodía, sobremesa y noche.

Telecinco es líder por la noche de lunes a domingo y La 1 en la edición de sobremesa de lunes a viernes. A las 15.00, los fines de semana se produce otro empate técnico, esta vez entre Antena 3 y La 1.

En la audiencia global del mes, el resultado también fue muy apretado. Telecinco recuperó el liderazgo el último día de febrero, remontando la ligera desventaja que tenía hasta ese día. El resultado final fue del 13,4% de cuota para la cadena de Mediaset, frente al 13,4% de Antena 3. La 1 fue tercera con el 10,1%, seguida por las cadenas temáticas de pago (7,7%), que además fueron líderes en la franja de madrugada. Justo detrás quedaron las autonómicas (7,7%), La Sexta (6,5%) y Cuatro (6,2%). Entre las pequeñas, destaca el 1,4% de Gol, que vivió su tercer máximo consecutivo.

Telecinco empezó a cimentar su victoria en el dominio matutino de «El programa de Ana Rosa» frente a «Espejo público» y lo remató la última jornada del mes con el récord de «Got talent» (23,8%), decisivo para superar a su máximo rival en la línea de meta.

Menor consumo

El consumo de televisión en febrero fue de 248 minutos por persona y día. Aunque parezca mucho, son 7 minutos menos que en enero y que en febrero de 2016. El 76.5% de los españoles vio la televisión a diario.

En el otro lado de la balanza, 10 millones no encienden el aparato (o no lo tienen), de los 44,6 millones de espectadores potenciales de nuestro país. Incluso hay 999.000 irreductibles que no sintonizaron ni un minuto en todo el mes. Otros prefieren ver la tele en diferido. Entre ellos, su emisión preferida fue «The walking dead», en Fox, con 377.000 espectadores.