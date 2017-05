Última Hora Muere Roger Moore a los 89 años, según confirma su familia

Noticias de Televisión

Telecinco pospone el estreno de «Me lo dices o me lo cantas». ¿Miedo a «Tu cara no me suena»?

La cadena podría haber retrasado el debut de su nuevo programa para no enfrentarse a «Tu cara no me suena todavía»