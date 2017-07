No es la primera, ni será la última vez que un famoso decide utilizar el programa de Bertín Osborne en Telecinco, «Mi casa es la tuya», para desvelar aquellos detalles de su vida íntima que jamás confesaría ante un paparazzi. Lo hizo Pepe Navarro, quien junto al cantante habló largo y tendido sobre el hijo de Ivonne Reyes, y también David Bisbal al desvelar detalles de la relación que mantuvo en el pasado con Chenoa. Osborne, que entrevista al invitado sin caer en el mal gusto y evitando entrar en detalles que no quiere desvelar, proporciona un grado de confianza tal que le ha convertido en el elegido por José María Aznar o Iker Casillas, entre otros.

El último en sumarse a la lista ha sido Feliciano López, exmarido de la mediática Alba Carrillo y quien, en el último año, ha monopolizado portadas de revistas y titulares en programas del corazón. La exmodelo, además, no ha dudado en revelar a golpe de talonario detalles sobre su vida íntima con el tenista, sobre el que llegó a afirmar que «me hacía sentir como un trapo».

«Me encanta 'Supervivientes'»

La cadena de Mediaset, sabedora de que la figura de Alba Carrillo vende, no ha dudado en seguir explotando a la «Supermodelo» y emitirá la entrevista de Bertín a Feliciano López «antes de la final de Supervivientes» con el fin de aumentar así el tirón de ambos espacios. Durante la conversación, de la que Telecinco ya ha publicado un pequeño avance en su página web, Bertín no duda en preguntar al famoso tenista si ha visto «Supervivientes», algo que el deportista no niega en ningún momento. El hermano menor de Feliciano, además, se confiesa fan del reality de Mediaset. «Lo reconozco, es verdad. Me encanta», asegura el joven ante un Feliciano incómodo. «Corramos un tupido velo, ¿no?», dice el deportista.

Sin querer dar carpetazo al tema, Osborne charla animadamente con la madre de Feliciano López, ante quien asegura que «este canijo es un fan de 'Supervivientes', ¡se lo ve todo!», dice Bertín refiriéndose al hermano del tenista. «Lo que más le divierte es tu consuegra», afirma entre risas.