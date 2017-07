Telecinco estrena el domingo 23 de julio su actualizado «Moros y cristianos»

Telecinco, o más bien sus presentadores a través de Instagram, ya han fuesto fecha de estreno a su nuevo «Moros y cristianos»: el próximo domingo 23 de julio. Este nuevo programa será el relevo a «Supervivientes: Conexión Honduras». El formato, presentado por Jordi González y Núria Marín (presentadora de «Cazamariposas») y producido por «La fábrica de la tele»(una de las productoras de confianza de Mediaset España), llevará el nombre de «Mad in Spain», según revela en exclusiva «Yotele», sumándose a la cada vez más extensa lista de programas con nombres en inglés como «All you need is love... o no» o «The Wall».

«Mad in Spain» seguirá la estela de otros debates televisivos como los recientes «La Noria», «El gran debate» o incluso el remodelado «Sábado Deluxe» y el intermitente «Hable con ellas», cuya última resurección fue precisamente hace un año en la noche dominical. Sin embargo, el espíritu que parece quererse rescatar es el de «Moros y cristianos», presentado durante su segunda etapa en 1997 por el propio Jordi González. «Mad in Spain» pondrá sobre la mesa temas de actualidad (a excepción de la política) y contará con la presencia y opinión de varios personajes mediáticos.

Este nuevo debate supone además el salto de Núria Marín (rostro reconocible de «La fábrica de la tele» gracias a las múltiples versiones de «Cazamariposas») a un gran formato de prime time. La presentadora confiesa en su Instagram estar «súper emocionada» con el programa que estrenan el domingo. Tras cuadro meses ausente de la televisión (González presentó el debate de «Gran Hermano VIP 5»), el catalán regresa nuevamente con un programa, según avanza él mismo en la página web de Telecinco, en directo: «Es como me gusta a mí hacer las cosas». El copresentador de «Mad in Spain» lo define con una sola palabra: «imprevisible».

