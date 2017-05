Telecinco cruza la línea y se refiere a Salvador Sobral con el hashtag #muerovisión

Eurovisión ha sido el evento televisivo del mes. El festival, en el que Portugal se alzó con su primer puesto en la historia del certamen y nuestro representante, Manel Navarro, quedó en última posición con tan solo cinco puntos, se convirtió ayer en tema de debate en «Sálvame», cuyos colaboradores no dudaron en intercambiar impresiones sobre el el luso Salvador Sobral, quien logró conmover al público con una emotiva interpretación de su tema «Amar pelos dois».

Kiko Matamoros, María Patiño y Belén Esteban, entre otros, se convirtieron en protagonistas de la tertulia de Telecinco, donde no dudaron en deshacerse en halagos hacia la actuación de Sobral. Además, el programa no dudó en hacer mención al delicado estado de salud del portugués, aquejado de una grave enfermedad que no ha trascendido a los medios de comunicación pero que ha llevado al joven, de 27 años, a pasar por quirófano en varias ocasiones. Durante una entrevista con este medio, Sobral afirmó que «no quiero nunca especificar qué problema tengo, porque la gente no tiene que saber qué me pasa. Es como si le pregunto al entrevistador '¿Y su mujer tiene orgasmos cuando hace el amor con ella?' (ríe) Yo no voy a preguntar sobre la vida personal de la gente y yo espero lo mismo», dijo el luso acusando a ciertos medios de frivolizar con su estado de salud.

Este lunes, de hecho, fue Telecinco uno de los canales de televisión que más frivolizó con la enfermedad de Sobral al rotular los comentarios de sus colaboradores con el hashtag #muerovisión, en alusión al cantante portugués. Los comentarios en redes sociales a propósito de la falta de tacto de Telecinco no se han hecho esperar:

En Tele5 están hablando del ganador de Eurovision, que necesita un trasplante de corazón, con el hashtag #Muerovisión

No fue solo hashtag lo que enfureció a la audiencia, sino los comentarios de algunos colaboradores que afirmaban que la enfermedad de Sobral podría haber influido en su histórica victoria.

