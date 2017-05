TVE suspendió un avance informativo al conocer la victoria de Pedro Sánchez en las primarias

El Consejo de Informativos de Televisión Española lamentó ayer que La 1 no interrumpiese su programación durante la noche del domingo para emitir, en directo, las declaraciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien se impuso en las primarias de su partido a Patxi López y Susana Díaz. A través de una nota de prensa difundida en su perfil de Twitter, el Consejo de Informativos ha asegurado lamenta que el ente «no estuviese a la altura y no prestase el servicio público al que está obligado por ley. La 1 de TVE no interrumpió su programación para dar en directo las primeras declaraciones del nuevo secretario general del PSOE. El avance informativo que estaba previsto para dar la noticia por La 1 se canceló al poco de saberse que el ganador era Pedro Sánchez. En su lugar la televisión pública decidió continuar con la emisión de Master Chef».

Tal y como informa el Consejo, fue el Canal 24 horas el encargado de emitir las declaraciones de Sánchez, algo que no quita responsabilidad a La 1 puesto que, en opinión del organismo, «la noticia es de tal relevancia pública que TVE debería haber optado por La 1 como se hace y se ha hecho con otras informaciones de especial trascendencia». El Consejo ha pedido, por ello, explicaciones con carácter «urgente» a la dirección de informativos de TVE.

«¿Por qué no se dieron en directo por La 1 las primeras palabras del nuevo secretario general del PSOE? ¿Por qué se canceló el avance informativo previsto al conocerse que el ganador era Pedro Sánchez? Hechos como estos demuestran cada vez con más fuerza la necesidad urgente de la reforma de RTVE para dotarla de la calidad y la independencia que los ciudadanos se merecen».

Las privadas sí informaron

Al contrario que La 1, Antena 3 y Telecinco sí decidieron modificar su programación para mostrar a su audiencia las palabras de Sánchez. También lo hizo La Sexta, cuyo especial de «Al Rojo Vivo» sobre las primarias del PSOE logró ser el programa más visto de la noche con 2.836.000 espectadores y un 15,3% de cuota de pantalla superando a MasterChef y al debate de Supervivientes emitido, más tarde, por Telecinco.