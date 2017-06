Suspenden un «reality» de citas americano por una supuesta violación

«The Bachelor» -«El soltero», en inglés- es uno de los programas de telerrealidad más exitosos de EE.UU. Surgió en 2002 con una premisa tan sencilla como banal: a un solterón atractivo le exponen a 25 solteras igual de atractivas bajo la lupa de las cámaras. Él deshoja la margarita programa a programa hasta que elige a la ganadora, a la que lleva al altar. En el camino, el público deglute peleas entre las candidatas, citas en restaurantes horteras y drama a paladas. Como en otros formatos, «The Bachelor» se ha creado su propia franquicia de «reality», como «The Bachelorette» -aquí la disputada es una soltera-, «Bachelor Pad» -algo así como una mezcla entre «pisto de soltero» y «la guerra de los sexos»- o «Bachelor in Paradise», en el que reciclan a exconcursantes para que convivan en alguna playa de ensueño en el Caribe. Es en este último programa donde un escándalo podría poner a todo el montaje de solteros televisivos en aprietos.

Warner Bros., la productora de «Bachelor in Paradise», anunció el pasado domingo la suspensión de la última temporada del programa, que estaba en plena grabación. La razón era la existencia de «alegaciones de conducta inapropiada» durante las filmaciones en Sayulita, en México. La productora no dio más detalles sobre qué era lo inapropiado, ni sobre qué concursantes fueron responsables de la conducta pero, como era de esperar, la avalancha de testimonios y rumores no tardó en llegar.

Diversos medios estadounidenses relataron un encuentro sexual entre dos concursantes -DeMario Jackson y Corinne Olympios- en un jacuzzi, en el que Olympios supuestamente estaba demasiado ebria como para dar su consentimiento.

La narración más detallada del asunto -pero sin verificar por los interesados ni por la productora- es la que un miembro del equipo de filmación dio al tabloide «Daily Mail». Al parecer, en el guión del programa -casi nada de lo que ocurre en estos productos televisivos es espontáneo- estaba que Jackson y Olympios tendrían una relación. Así que nada más llegar a México, empezaron a conocerse, desengrasaron su timidez con alcohol y acabaron en el jacuzzi. Según el relato de «Daily Mail», ella parecía medio inconsciente y él trató de tener relaciones dentro del agua. Después, sacó a Olympios fuera del jacuzzi y practicó sexo oral. Él niega que no hubiera consentimiento en el encuentro sexual. Ella asegura que no se acuerda de nada y que sufre un «trauma físico y emocional de lo que ocurrió aquella noche». Ambos se han armado ya de abogados y asesores para lo que parece una guerra cruenta en los juzgados y en los platós de televisión y en los tabloides.

Quizá nunca se sepa qué ocurrió de verdad entre ellos -Jackson exige que se muestren las cintas para demostrar su inocencia-, pero sobre todo quien está en el punto de mira es el programa y la cadena que lo emite, ABC. Según el relato de «Daily Mail», los productores presentes en la grabación no hicieron nada hasta después de consumirse el supuesto encuentro sexual y se llevaron a rastras a Olympios a su habitación, sin siquiera llamar a un médico. Lo que sí se sabe es cómo estos programas atiborran de alcohol a los concursantes para disparar las broncas y la tensión sexual. También, cómo seleccionan a los exconcursantes más conflictivos para crear situaciones extremas. La productora sabía que Jackson y Olympios eran dos «villanos» de anteriores ediciones de «The Bachelor» y «The Bachelorette» y que un lío entre ambos sería un gran anzuelo para la audiencia. Según el portal sensacionalista «TMZ», otros concursantes ya advirtieron al equipo de grabación en el momento de los hechos que Olympios no estaba en condiciones de tener sexo consensuada, pero los productores hicieron oídos sordos.