La polémica sigue reinando en la isla. Mientras Leticia Sabater regresa a España con ganas de hablar y María Teresa Campos pedía que salvaran a Edmundo por teléfono, Kiko y Gloria Camila seguían discutiendo y se alejan del resto.

Parece que hay problemas en el paraíso. La pareja no para de pelearse pese a las ganas que tenían de reencontrarse. Pero no solo entre ellos. A la parejita no se les da muy bien eso de convivir con el resto. Incluso han llegado a plantearse marcharse del concurso.

Hace unos días, Gloria Camila y Kiko fueron pillados en plena pelea cuando pensaban que nadie les estaba viendo. La pareja iba a pescar cuando Kiko se agobió por la manera de actuar de su novia. Esa fue la excusa que desató la discusión. En ella, Kiko reprochó a su novia haberle dejado mal delante cuando les estaban grabando, a lo que Gloria Camila respondió: «Eres un estratega». «Esto que estamos haciendo, así, de quedar mal con todos los demás, me va a perjudicar a mí un montón, me van a echar a mí», reprochó Kiko a Gloria Camila.

«Si te vas tú me voy yo después. Los odio a todos, a todos, le estoy cogiendo asco hasta a Juanmi. Si no me sale del coño estar con ellos, no estoy. Me caen fatal y no aguanto ni un puto día aquí más», contestó Gloria. Fue entonces cuando Kiko intentó salvar la situación al percatarse de que les habían pillado: «No pasa nada, que acabo de ver que están ahí grabando».