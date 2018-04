Supervivientes recurre a una expulsión disciplinaria tras la agresión de una concursante

Actualizado 06/04/2018 a las 01:23

Telecinco emitió este jueves la cuarta gala de Supervivientes, un reality que hasta la fecha se viene caracterizando por la crudeza de las relaciones entre los concursantes. Varios eran los asuntos a despachar en esta última gala, y el principal de todos era el de despejar la duda de quién sería el primer expulsado del programa: la papeleta estaba entre Melissa Vargas y Mayte Zaldívar, recluidas en El Mirador hasta conocer la decisión de la audiencia.

Además, en el último programa se anunció que Alejandro Albalá e Isa Pantoja, recién divorciados, viajarían a Honduras con propósitos muy diferentes. Ella para darle ánimos a su actual pareja, Alberto Isla, para que afronte con fuerza lo queda del programa. La visita acabó por todo lo alto, con Alberto Isla de rodillas en una playa hondureña pidiéndole matrimonio a la Pantoja, que, emocionada, dio el «sí, quiero». Alejandro, por su parte, cruzó el charco para dejar en persona a su novia, Sofía, por su constante tonteo con Logan, otro concursante.

Ya desde el comienzo fue polémica la gala de esta semana. Jorge Javier fue muy claro nada más empezar: «Tenemos que empezar el programa expulsando a una concursante. Está nominada, por lo que su teléfono de voto quedará automáticamente desconectado. Se trata de Saray Montoya. Anoche, en el lado salvaje, Saray, tras una fuerte discusión con Romina Malaspina manifestó una conducta inapropiada dándole un tirón de pelo y un par de pisotones. Eso motivó que Saray fuera apartada del grupo y trasladada fuera de la playa. La dirección de Supervivientes ha decidido expulsar a Saray del concurso». Así pues, expulsión disciplinaria al canto y polémica posterior. Por un lado Jorge Javier afeó a algunos de los concursantes su complicidad en lo sucedido y, además, los supervivientes se enzarzaron en una discusión sobre la interpretación de lo sucedido.

Saray estuvo muy tranquila durante su respuesta y aseguró que «ya que estoy expulsada, deciros que no se puede estar machacando a una persona todo el día, he sentido desprecio, he sentido racismo, he sentido humillaciones... Eso no quiere decir que tenga excusa lo que hice, pero a todos se nos van los nervios en un momento de la vida». Al terminar su discurso, la ya exconcursante se fue a preparar sus maletas para poner rumbo a España.

En esta primera parte del programa el centro de atención fue Romina Malaspina, a quien Jorge Javier acusó de mentir por exagerar en su relato de la agresión de Saray. Y no solamente eso, sino que el presentador le recordó a la argentina que, hace pocos días, dijo que su objetivo era provocar a Saray hasta ser agredida por ella.

Entre tanta puñalada hubo también tiempo para concursar. Casi al principio de la noche, los dos equipos tuvieron que enfrentarse a una prueba para ver qué lugar de la playa iban a ocupar a partir de ahora. El equipo civilizado, una vez más, ganó la prueba y se quedó con el lado bueno de la playa. También hubo otra prueba para nombrar nuevos líderes, y Raquel Mosquera se convirtió en la líder del lado salvaje mientras que Francisco es el nuevo jefe del conjunto civilizado.