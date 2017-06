María Teresa Campos está practicamente recuperada de la isquemia cerebral que sufrió hace unas semanas y este domingo protagonizó una conexión teléfonica con «Supervivientes» para hablar de su enfermedad, del paso de Edmundo por el reality y lo que ha sentido con loscomentarios negativos que se han dicho sobre la participación de su pareja.

Tras saludar, el público en plató ofreció una gran ovación que enmudeció a la presentadora. «Me ha llegado el cariño», aseguraba Campos al teléfono. Después, explicaba los detalles de su enfermedad, lo determinante que fue que las personas de su entorno detectaran el problema de salud que estaba sufriendo y la alegría que sintió esta semana cuando, por fin, la conexión entre sus dos ojos se reestableció y comenzó a ver con total claridad.

«Me emociono al recordar el momento en el que esta semana comencé a ver bien», aseguraba María Teresa Campos al teléfono antes de informar que tenía pensado involucrarse en todas las campañas de enfermos que sufran ictus para «echar una mano».

Después de hablar de su salud, Sandra Barneda comenzó a entrevistar a María Teresa sobre el paso de Edmundo en el relaity de Telecinco. Campos volvió a explicar los motivos de su enfado con su pareja por aceptar el reto de «Supervivientes». «Es un bohemio, un aventurero. Desde que le conozco dice que quiere ir al programa, pero no es lo mismo ir con 25 años que con casi 68 y eso debería tenerse en cuenta".

María Teresa habló con Edmundo antes de que éste se fuera a Honduras, argumentando todos los motivos por los que consideraba que no debería ir a Honduras. «Me preocupa su salud, no le veía ahí». Pero, la pareja acordó que Arrocet se sumaría al reality, a pesar de que la presentadora aeguró que no vería ni una imagen. «No le vi tirarse del helicóptero, pero el resto lo he visto casi todo», confesaba entre risas.

Campaña por Edmundo

Cuando la popular presentadora terminó de contestar a las preguntas de Sandra Barneda, se dispuso a decir lo que de verdad había motivado su llamada. Campos considera que Edmundo se encuentra en desventaja en la nominación de esta semana porque ella ya no presenta un programa en Telecinco en el que defender a su pareja ni tiene tampoco el respaldo de las redes sociales que están impulsando el paso de otros concursantes por el reality. Por ello, María Teresa pidió a todos sus seguidores que salven a su pareja.

«Votad por Edmundo», pidió mientras recordaba el número de teléfono y el texto que hay que poner a la hora de votar para salvar a su pareja de la expulsión.

La petición no fue del agrado de muchos de los familiares del resto de concursantes que vieron en la popularidad de María Teresa Campos un enemigo a la hora de que su defendido resulte salvado.