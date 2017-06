Tras dar sus alegatos por Edmundo la semana pasada, María Teresa Campos volvió a conectar telefónicamente con «Supervivientes» para analizar el paso de su pareja por el reality show después de que fuera expulsado el pasado jueves.

La popular presentadora prefirió no opinar sobre la nueva situación de Edmundo en el concurso, aunque explicó que, desde su punto de vista, su pareja fue expulsado porque no cuenta con apoyo en las redes sociales. «En estos programas las redes mandan mucho. Es muy difícil competir cuando alguien no tiene influencia en las redes».

Después, María Teresa habló de los poco alimentos que ha ingerido Edmundo desde que llegó al programa hace más cuarenta días. «Estoy preocupada por su delgadez», expresó. Aunque sabe que en todo momento los médicos del reality están al tanto de su pérdida de peso, la presentadora explicó cuál era la estrategia de su pareja para superar la escasez de alimentos. «Él quería preparar el cuerpo para comer menos de lo que come habitualmente».

Por otro lado, en su retiro en el palafito tras ser expulsado el pasado jueves. Edmundo ha hablado por primera vez de María Teresa Campos, aunque sin decir su nombre. A la presentadora no le ha extrañado que nu nombre no haya salido en ninguna conversación en la isla desde que el reality dio comienzo. «Le dije no me nombrara, pero por la repercusión que tiene en otros lugares. Le dije que el que entraba era él, no yo».