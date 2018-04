María Lapiedra abandona Supervivientes: «Menos mal que ha salido barata»

Actualizado 09/04/2018 a las 09:48

Llevaba dos semanas de capa caída, pensando en Gustavo y encajando con una débil sonrisa las críticas que los colaboradores de Supervivientes 2018 le hacían en las conexiones en directo.

Jorge Javier Vázquez intentó picarla, asegurándole que no se veían vídeos suyos, y Sofía Suescum era su apoyo en la isla de Supervivientes. Pero, finalmente, no ha podido más. En Sábado Deluxe no se calló su opinión sobre ella: «Está siendo un poco decepcionante. A ver si ahora que se ha convertido en una asilvestrada da más juego, sobre todo ahora que ha descubierto que, muy a su pesar, debe seguir en Honduras».

«Muchos han dicho de ella que es el mueble de la isla, el gran fraude de esta edición», decían en el programa. Y aunque aseguraban que lo era en parte por su «alto caché», Jorge Javier, presentador de Supervivientes 2018, reconoció: «Menos mal que ha salido barata».

Tras ser expulsada de Supervivientes después de público que si la querían no votasen para salvarla el pasado jueves, María Lapiedra ha dicho hasta aquí, y ha abandonado Supervivientes antes de conocer quién sale este domingo de El Mirador. «Necesito ver a mis hijas, las echo mucho de menos. Quiero volver el jueves y que me las traigan a Madrid», aseguró la concursante cuando la dirección del reality intentó convencerla de permanecer en Honduras.

No pudo convencerla ni su pareja Gustavo, que mentó a sus hijas para que María Lapiedra sacara la fuerza de donde no la había. «Ya he reflexionado y tengo la decisión tomada. Me voy», aseguró la ya exconcursante de Supervivientes.