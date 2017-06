Lo que parecía un juego inocente («Verdad o atrevimiento») para los concursantes se conocieran ha tenido más repercusiones de las que podíamos imaginar. La concursante le preguntó a la madre de «Supervivientes», Lucía Pariente, si seguía enamorada de su marido. La madre de Alba Carrillo contestó que nunca había estado enamorada de su marido. Esta respuesta no solo provocó el enfado de su hija, que estuvo a punto de abandonar el concurso, también originó el motivo por el que echarían de plató a Leticia Sabater.

Lucía Pariente arremetió contra Leticia Sabater por esta pregunta, algo que no ha descubierto hasta estar fuera del reality: «A mí en ese juego me hicieron preguntas y a mí me pareció una buena pregunta para Lucía, yo pensé que iba a decir que sí seguía enamorada, nunca lo que dijo... Ahora me echa la culpa a mí por preguntarle eso, ¿pero qué culpa tendré yo de lo que respondió? Dice que yo la analicé psicológicamente y le pregunté eso para machacarla, pero qué dice...».

«Ahora yo quiero que ella se disculpe conmigo, porque yo no tengo ninguna culpa de lo que dije», explica la presentadora a «FormulaTV». «Yo en ningún momento le hice un corte de mangas a Sandra Barneda», asegura a este portal. «Yo le llame 'tonta' y Sandra Barneda me expulsó por eso, a mí me entró la risa porque 'tonta' era la palabra más 'tonta' que había dicho esa noche. Me hizo mucha gracia ese momento. Lucía se puso a aplaudir y al irme hice una peineta al aire, esa peineta evidentemente nunca iba dirigida a Sandra que me había hecho una gran entrevista, sino a Lucía por alegrarse de mi expulsión. A un presentador en mi vida le faltaría el respeto». «Me dio mucha rabia que Lucía Pariente encima de estarme dando la semana se riese y se alegrase de mi expulsión esa noche. Me pareció que estaba fuera de lugar que me echasen por haber llamado 'tonta' a Lucía Pariente, de ahí mi reacción. Una peineta dedicada única y exclusivamente a Lucía, en la vida se me habría pasado por la cabeza dedicársela a Sandra o a los colaboradores, solo fue para Lucía», arremete Leticia Sabater.

De polémica en polémica, esta edición de «Supervivientes» está logrando convertirse en un éxito. La expulsión de Leticia Sabater del reality y su entrevista en plató se saldó con un 27,3% y 3.080.000 espectadores.