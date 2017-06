Casi dos meses sin compartir ni un solo momentos de intimidad y por fin llegó el momento de dejarse llevar por la pasión sobre la arena de los Cayos Cochinos en «Supervivientes». Kiko y Gloria tuvieron la oportunidad de verse a solas para celebrar el cumpleaños del extronista y aprovecharon los 60 minutos que el reality les regaló sin cámaras.

El programa de Telecinco, que conduce Jorge Javier Vázquez, preparó sobre la playa de una de la islas de Honduras una sorpresa de cumpleaños con una gran tarta para que el joven pudiera soplar las velas. Tras comerse todo, y decidir no compartir el pastel con sus compañeros de reality, las cámaras se desconectaron, aunque no lo hizo el sonido, y la pareja se dejó llevar por la pasión sobre la arena. De esta forma, la pareja dejaba atrás la bronca que habían protagonizado por la mañana.

Nueva bronca entre Kiko y Gloria

El momento cargado de placer, en el que Kiko y Gloria pudieron disfrutar de su intimidad sin cámaras, llegaba después de que la pareja protagonizara su enésimo encontronazo frente a las cámaras de Supervivientes. Gloria Camila decidió sorprender a su chico fabricándole un collar con conchas que recibió el desprecio de Kiko. La poca ilusión con la que el concursante recibió el complemento que la hija de Ortega Cano había realizado, desencadenó una bronca que acabó con un cruce de acusaciones que vuelve a poner sobre la mesa la actitud machista que Kiko emplea con su novia.

«Eres un puto desagradecido», dijo Gloria Camila después de que Kiko asegurara que no le gustaba el collar y criticara duramente la calidad de la cuerda con la que estaba fabricado. El extronista fue más allá y afirmó que su novia no se había esforzado lo suficiente en el día de su cumpleaños: «¿A ver si voy a tener yo la culpa de que no te curres un collar para tu novio?», dijo enfadado. La hija adoptiva de Ortega Cano y Rocío Jurado, se enfadó y recordó a su pareja que los recursos en la isla son limitados.