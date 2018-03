Una concursante amenaza con abandonar la isla por la falta de atención médica

Actualizado 23/03/2018 a las 01:03

En la gala de este jueves llegó la figura del «asilvestrado» a «Supervivientes 2018». Mayte, Saray, Isabel y Melissa, nominadas por sus respectivos compañeros del Lado Salvaje y del Lado Civilizado de la playa en la gala de estreno, conocieron este jueves su nuevo destino en la nueva

entrega del concurso que Jorge Javier Vázquez.

Finalmente, Melissa fue la concursante menos votada de las cuatro y, por lo tanto, la primera expulsada de la edición y la «asilvestrada» de «Supervivientes 2018». ¿Qué quiere decir esto? La concursante tendrá que vivir a partir de ahora en unas condiciones muy particulares en «El mirador», un lugar situado en la frontera entre ambos lados de la playa: el Civilizado y el Salvaje. Antes de marcharse, se despidió de sus compañeros sin resentimiento y les aseguró que «os llevaré siempre en mi corazón». Ahora en «El mirador» le espera una vida díficil: no podrá hablar con nadie y tendrá que buscarse la vida sin robarle utensilios a ninguno de los equipos.

Además, el programa desveló a Alberto Isla y a Logan Sampedro qué les deparará el hecho de haber sido los más votados por sus compañeros ayer en la consulta realizada en «Supervivientes: Tierra de Nadie» sobre quiénes serían sus compañeros preferidos para convivir en una isla desierta. Por otro lado, ambos equipos volvieron a pugnar por conseguir la mejor localización para los próximos días a través de un emocionante juego en el que, una vez más, ganó el equipo Civilizado.

Los concursantes ya empiezan a notar el paso de los días, y el ambiente se vuelvo poco a poco más tenso y difícil. Los enfrentamientos y las peleas son ya de lo más común, si bien que es cierto que solamente en el lado Salvaje. Es evidente que en esto influye que sea el equipo con peores condiciones de vida. Saray, del equipo Salvaje, fue una de las grandes protagonistas de la noche.

En primer lugar por una fuerte bronca que tuvo con Alberto Isla mientras recogían leña. Al poco de comenzar la discusión ya empezaron a gritarse y a insultarse con graves palabras, hasta que los compañeros intervinieron y pusieron paz entre ellos. Pero Saray siguió acaparando las cámaras por su intención de abandonar el programa.

Al poco de comenzar la gala, Saray habló con Jorge Javier y le explicó que tenía «unos dolores tremendos, no puedo dormir, paso unas noches horribles. Los médicos de aquí me dan pastillas y no me dicen nada más. Como estos dolores sigan yo me voy a marchar de aquí». El presentador replicó a la concursante diciéndole que los médicos del programa «son excelentes profesionales y si te dicen que estás bien, hazles caso».

Luego volvió a insistir en su intención de abandonar Supervivientes cuando conoció que había sido salvada por la audiencia. En ese momento, Saray se puso a llorar diciendo que ya no aguantaba más, que echaba de menos a sus hijas y se marchaba. «No voy a permitir que te marches, Saray», le advirtió Jorge Javier, «si te vas te arrepentirás el resto de tu vida». Desde plató, para subirle el ánimo, le pasaron a su hija, algo que animó a Saray y le armó de fuerzas para seguir compitiendo, al menos una semana más.