Como ya sabemos, el líder directo de la semana en «Supervivientes» tiene una nominación directa. Con dicha selección, vemos quien es más amigo de quién. Sin embargo, esta vez nos hemos llega una sorpresa ya que el líder, Alejandro Caracuel, ha elegido a Alba Carrillo.

Telecinco ha mostrado imágenes inéditas lo que ocurrió tras la gala del pasado jueves cuando los concursantes se dirigían a la isla: «Nos has traicionado a todos. Eres un mentiroso», grita la modelo a su compañero. Pero Alejandro no se queda callado: «Mentirosa tú, que eres muy lista. Tienes de tele ya tela... ¡venga hombre!», responde el líder de la semana, que intenta explicarse , pero no lo consigue. «A mí no me hables así, niñato de mierda. Cuando aprendas educación me hablas», concluye la exmujer de Feliciano López.

Esta peculiar escena la podremos ver este domingo en «Supervivientes: Conexión Honduras», donde, además de estar Sandra Barneda, veremos a los familiares de los concursantes y quién sabe si Kiko y Oriana nos regalarán algún que otro momento divertido.