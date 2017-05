La nueva división de equipos y la nueva ubicación no ha calmado los ánimos entre los concursantes de «Supervivientes». Los roces y conflictos de la primera etapa del reality se han visto incrementados con la nueva agrupación que decidieron los telespectadores el pasado jueves durante la gala que conduce Jorge Javier Vázquez.

Dos de las «Supervivientes» que más enfrentamientos han vivido en las últimas horas son Alba Carrillo y Leticia Sabater. La modelo y la cantante no se soportan, y se ven obligadas a convivir juntas al formar parte del mismo equipo. Sabater ha formado tándem con Kiko para analizar cada movimiento de Carrillo. La presentadora cree que su compañera y a la vez enemiga exagera cuando cojea de un pie tras quemarse con la hoguera hace unos días. Leticia opina que el dolor del pie es la excusa perfecta que necesitaba la ex de Feliciano para no hacer ninguna de las tareas que se realizan en equipo.

Por su parte, Alba Carrillo ha encontrado en Paola la compañera ideal para criticar a Leticia Sabater. La modelo se ha referido a las canciones de la presentadora y cantante para asegurar, en tono irónico, que es «una gran fuente cultural para España. ¡Tenemos que exportarlo!». La italiana reía mientras escuchaba a Carrillo meterse con Sabater en un monólogo cargado de veneno en el que aseguraba que «sus canciones contienen versos de Neruda».

El fuego cruzado entre una y otra ha sido continuo en los últimos días y no es de extrañar que el enfrentamiento vaya subiendo de tono en los próximos días.

Edmundo seguirá sin noticias de María Teresa

Mientras, Edmundo Arrocet continuará ajeno a los problemas de salud de su pareja, María Teresa Campos. Carmen Borrego confirmó este domingo que la presentadora mantiene su posición, a pesar de que el hijo del concursante de «Supervivientes» quiere que se informe a su padre de lo que está pasando.

Carmen Borrego informó del estado de salud de María Teresa Campos. - MEDIASET

Carmen explicó este domingo que su madre había perdido la autoestima en los últimos meses y que pensaba que ya no era querida por el público y los compañeros de profesión. Sandra Barneda quiso mostrar su admiración y preocupación por el duro momento que atraviesa la presentadora y mandó todo su apoyo a los familiares. «Ahora sabe que la gente la sigue queriendo», afirmó la hija de María Teresa Campos.