Así ha sido la última muerte en «Cuéntame» que ha dejado impactados a sus seguidores

[Esta noticia contiene «spoilers»]

Juan Echanove ha sido, durante 12 años y 200 capítulos, uno de los pilares de «Cuéntame cómo pasó». Aunque ya se sabía que el actor iba a abandonar la serie (tras conocer su despedida dijo que «este final no me ha gustado, me ha decepcionado»), el impactante cierre no ha defraudado a los seguidores, que se quedaron conmocionados tras vivir el emotivo último capítulo de «Cuéntame».

El público vivió la trágica muerte del protagonista en vilo (fue trending topic en las redes sociales). Y no es para menos. El capítulo 328 arrancaba con el secuestro de la hija de Miguel, la joven Diana, a manos del hijo del alcalde de Sagrillas, Martín, y de «El Rana», un personaje fácilmente odiable. Los dos secuestradores pedían una suma importante de dinero, cantidad que con esfuerzo lograron reunir Antonio y Miguel. Juntos fueron al intercambio para intentar poner fin al difícil momento. Para que todo fuera más intenso, Paquita pidió a Toni ir hasta el pueblo porque, en su faceta más espiritual, había tenido el presentimiento de que uno de sus novios de juventud estaba detrás de toda la historia.

Todo transcurría con dificultad hasta que al final lograron descubrir el paradero de Diana y rescatarla. La familia celebra que la situación había terminado. Todos excepto Miguel. Se encontraba mal, aunque sólo Antonio se dio cuenta de que algo ocurría. En esos momentos finales Miguel empieza a pensar que el dinero no le ha hecho más feliz; más bien al contrario, ha causado muchos de los problemas que le han hecho estar mal... Pero ya es tarde. No ha soportado la presión y las emociones vividas y todo acaba para él.

Homenaje rojiblanco

El capítulo llega a su fin con uno de esos momentos que los seguidores de la serie recordarán para siempre. Antonio, con la voz encogida, recita unos versos de Miguel Hernández para decir adiós a su hermano. Después, el barrio se vuelca con los Alcántara y les muestran su apoyo brindando en el bar, donde la familia y los personajes principales de la serie se reconcilian.

Para cerrar el capítulo, y homenajear de alguna manera a un campo que ha sido, es y será historia de Madrid, la familia arroja las cenizas de Miguel en el estadio Vicente Calderón mientras el himno del Atlético de Madrid se escucha de fondo.

Un adiós con polémica

El anuncio de la salida de Juan Echanove de «Cuéntame cómo pasó» hace un mes generó polémica entre los amantes de la serie. Una de las claves de todo el revuelo que se montó fue que el propio actor reconociera que no abandonaba la ficción de TVE de forma voluntaria.

«Último día en “Cuéntame como pasó” -explicó Echanove desde su cuenta de Instagram con una críptica imagen en la que aparece tumbado sobre una roca-. No me voy por decisión propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo etc...».

«La putada de todo esto y por lo que lo expliqué de forma pública es por que en redes sociales se estaba generando la sensación que yo dejaba la serie (...) Quería decirle al público que no, que no me he ido yo, que me han echado», dijo días después en el programa «Más de uno» de Onda Cero para criticar las formas con las que le comunicaron su salida. «Llevo 40 años trabajando y veo normal que los personajes empiecen y terminen», ha asegurado, pero se muestra «decepcionado» con cómo se gestó todo: «Creo que las formas son fundamentales, yo de lo que más me quejo es de eso, porque si se pierden, la convivencia se vuelve una mierda».

«No me gusta andar por polémicas, lo que pasa es que las cosas son así. El final de esta historia no me ha gustado, me ha decepcionado, ha sido todo una decepción personal», ha concluido Juan Echanove.