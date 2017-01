¿Objetivo? 30.000 euros. La Sexta estrena este martes, a las 22:30 horas, «Tú sí que sí». Se trata de un nuevo programa que se lanza a la caza y captura de talentos. Este, a diferencia de otros formatos parecidos, primará el espectáculo por encima de las canciones. «Se trata de un programa en el que sus ingredientes principales van a ser el humor y la evasión», así se expresa Mario López, director de antena de La Sexta en la presentación de este nuevo formato.

Para Carlos Fernández Recio, subdirector de programas de entretenimiento de Atresmedia, «en nuestro país hay mucho talento y estoy totalmente convencido que hemos conseguido un grupo de muy alto nivel. Todos ellos con soltura y un gran sentido del espectáculo. Nuestra intención no es otra que abrir una nueva ventana a través de La Sexta al talento». Por su parte, Jordi Rosell, productor ejecutivo de de Gestmusic-Endemol (la productora de este talent), asegura que, al margen de los participantes, una de las claves del éxito de «Tú sí que sí» será «la buena química existente entre los miembros del jurado, y de estos con la presentadora Cristina Pedroche».

«Todos ellos en conjunto van a dar muy buenos momentos para la diversión. Es como un casting televisado». Cristina Pedroche –que asegura sentirse feliz con este regalo de Reyes– asegura estar como en casa. «Es la primera vez que trabajo para Gestmusic y en un formato de estas características. Hay otros programas; pero este es diferente. Cada uno de los que estamos ahí somos de nuestro padre y de nuestra madre; pero estamos unidos por el concepto del show. No va haber ni un hueco para el aburrimiento».

Cristina Pedroche, que asegura que si se escandalizaron con su vestido de las campanadas que se preparen para ver los que va a lucir, no solo será la presentadora sino también «la madre y cómplice de todos los concursantes. Los voy a defender en cualquier momento ante la valoración de los miembros del jurado».

Un jurado de nombres populares

Silvia Abril, Rafa Méndez y Soraya Arnelas serán los encargados de juzgar a todos los participantes. Además de las actuaciones en cada una de las disciplinas, el humor y las sonrisas estarán presentes en el plató. «Tú sí que sí» consta de una fase clasificación, semifinales y una gran gala final con las actuaciones más impresionantes.

El veredicto final está en los miembros del jurado y entre los espectadores que han asistido al plató. Soraya Arnelas –a menos de un mes de ser mamá– comenta: «No sé si serán las hormonas; pero me lo he pasado muy bien y me he divertido como nunca en los 11 años que llevo en el mundo del espectáculo» –y añade– «es un talent show; pero también está la química existente entre todos nosotros».

Por su parte, Rafa Méndez asegura sentir algo especial al formar parte del equipo de «Tú sí que sí», ya que como asegura «hace 20 años comencé en Gestmusic como bailarín en 'Lluvia de estrellas'... y ahora lo hago como jurado». A la pregunta de cómo va a ser su actitud en el jurado, comenta que «espontáneo y pasional. ¿Cañero? Si, lo voy a ser. Soy exigente. No tengo el rollo de la pena, la incertidumbre forma parte del espectáculo. Yo he he ido a pruebas en las que ni si quiera te miran... ¡aquí tiene que ganar el mejor! He sido muy yo». Por último, a la pregunta si no echa de menos un programa de baile nos comenta «Si, pero bien hecho. Me gustan cosas de verdad y no hacer el paripe».