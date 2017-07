Existe el amor a primera vista, pero ¿y al primer beso? El nuevo programa que DKISS, «Amor al primer beso», propone precisamente eso: provocar el amor entre dos desconocidos a través de un sencillo beso. Se trata de un innovador «dating show» que se estrena esta noche a las 22.30 horas y que pondrá a prueba a sus protagonistas.

¿Puedes llegar a enamorarte de una persona o saber cómo es, simplemente por la impresión que te produce con un único beso? A este difícil dilema tendrán que enfrentarse los concursantes que, sin apenas saludarse, tendrán que besar a un completo desconocido que, como ellos, busca el amor. En ese primer instante, unos escucharán campanas y verán fuegos artificiales y otros sentirán ganas de salir corriendo del plató en busca de un dentífrico. Los espectadores de «Amor al primer beso» deben estar preparados para ver todo tipo de situaciones.

La mecánica del programa cambia una vez superado este paso. Los participantes deberán decidir si abortan el experimento o si se dan una nueva oportunidad en una habitación contigua. En ella, durante unos minutos, podrán reconsiderar su primera impresión, a la espera de que el otro también acuda. Si ambos acuden y surge la chispa, deberán concertar un segundo encuentro fuera de plató.

En «Amor al primer beso» veremos pasar a solteros como Joanna, que tiene como norma no besar nunca antes de la tercera cita y que ahora ha decidido exponerse a esta experiencia con un hombre al que ni siquiera conoce. También acompañaremos a Josh, un hombre de 27 años al que nunca antes habían besado y que necesitará más de una visita al programa para encontrar a una pareja a su medida.

Tres meses para alcanzar el altar

Una de las parejas de «90 días para casarse» - DKISS

DKISS también estrenará, a las 21.45 horas, una nueva temporada de «90 días para casarse», una de sus series de éxito que muestra las vicisitudes de seis parejas que en tan solo 90 días deben decidir si pasar por el altar o no. El límite de tiempo está marcado por una visa estadounidense llamada «K1», disponible exclusivamente para prometidas extranjeras de ciudadanos norteamericanos que, en caso de que no se produzca el enlace, caduca a los 90 días. El programa mostrará cómo se conocieron estas parejas, los múltiples desafíos a los que deben hacer frente en esos tres meses y si, finalmente, deciden casarse o no.