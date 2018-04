El Rubius: «Me estoy dando cuenta de que mi público está creciendo conmigo»

Actualizado 14/04/2018 a las 01:12

Con su flequillo alocado y sus gigantescas zapatillas de deporte, El Rubius parece un adulto vestido de niño. Niño por dentro y niño por fuera, porque habla de su nuevo proyecto -una serie de animación para Movistar Plus- como si los Reyes hubieran llegado a su casa cargados de regalos. «El Rubius» es el apodo de Rubén Doblas, un chico de 28 años que quizá no les suene de nada; o quizá sí, si se cuentan ustedes entre los 28 millones de suscriptores de su canal de YouTube. Es, como se viene en llamar, un youtuber. Y dado su predicamento, también un influencer: alguien que influye en sus seguidores de manera decisiva. Sus dos vídeos semanales son cita obligada para quienes quieran ver, simplemente, cómo juega a un videojuego.

En el MIPTV de Cannes, el mercado de televisión donde se ha presentado su serie esta semana, el aspecto juvenil de Rubén resaltaba muchísimo. Entre ejecutivos, este niño grande explicaba a la prensa con los ojos bien abiertos cómo será «Virtual Hero», una producción con aires de manga que se podrá ver desde el próximo verano en la plataforma de Telefónica. «Si 'Virtual Hero' triunfa, yo encantadísimo. Es el proyecto de mi vida. Me gustaría que estuviera emitiéndose durante muchos años», decía El Rubius durante su charla con ABC, confesando que ha colaborado con los guiones, en el diseño de la estructura y en el doblaje de un personaje que resulta, al final, un trasunto de sí mismo.

«Me acuerdo de cuando vi por primera vez el tráiler de la película 'Ready Player One'. Estábamos ya con la producción bastante avanzada y pensé: ¡Spielberg!», exclamaba señalando la relación entre el argumento de su serie y la cinta del maestro norteamericano. «Pero lo nuestro está basado en otro anime, con unos personajes que se conectan con un mundo virtual a través de un casco, y que si se mueren en el juego... se mueren también en la vida real. Y en 'Virtual Hero' también hay referencias a videojuegos de los ochenta», mencionaba en alusión a los miles de guiños pop que pueblan la película de Spielberg. «Pero ellos con copyright, porque pueden pagarlo», apuntaba riendo.

Desde julio podremos ver los primeros seis capítulos de la serie, cuya primera temporada constará de 12. Todos ellos animados por un estudio surcoreano. «Me estoy dando cuenta de que mi público está creciendo conmigo», respondía cuando le preguntábamos a quién se dirige la serie. «Si miro ahora mis analíticas de YouTube, el ratio que me ve está entre los 18 y los 24 años. Antes era menor. Y tengo un 35% de chicas y un 65% de chicos. Me sorprende, porque hay gente de 50 años que me para por la calle y me dice que ve mis vídeos para relajarse. O gente que ve mis vídeos para aprender español. ¡Es un peligro!», confesaba sorprendido. El Rubius, además de consumir manga, ve muchas series. «Que no me oigan los de Movistar, pero estoy viendo 'Altered carbon' en Netflix».