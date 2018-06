Ana Rosa Quintana, tras la dimisión de Màxim Huerta: «Me están friendo en Twitter, la ministra parezco yo»

Actualizado 14/06/2018 a las 09:41

La dimisión del ya exministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha centrado hoy el arranque de «El programa de Ana Rosa» en Telecinco. El espacio de Mediaset, que ayer fue criticado por demorarse a la hora de hablar del fraude a Hacienda del escritor, ha centrado su mesa de debate matutina en la figura de Huerta y en los errores que le han llevado a renunciar a su recién estrenado cargo.

Ana Rosa Quintana, cuyas opiniones sobre Màxim Huerta han sido continuamente analizadas por los medios, ha afirmado en su programa que, debido a su relación profesional con el exministro, «me están friendo en Twitter, parece que la ministra soy yo». La periodista ha aclarado en su programa que «claro que me alegré de que le nombraran ministro porque ha sido un compañero durante muchos años» aunque no ha dudado en asegurar que su relación con Huerta no implica que no pueda opinar sobre lo ocurrido.

«Creo que está bien que haya dimitido porque tenía que hacerlo. También digo que no me gustó la rueda de prensa que Màxim ofreció ayer. Somos compañeros y no vamos a dejar de informar pero, personalmente, creo que lo estará pasando mal. La imagen de Màxim Huerta con su madre me parte el corazón».

La instantánea a la que se refiere Ana Rosa Quintana es la que Huerta subió a Instagram tras anunciar su dimisión y en la que camina junto a su madre: