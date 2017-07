Â«Yo soy RosaÂ»: Un disco Â«oscuroÂ» y una peticiÃ³n de mano sorpresa

«Yo soy Rosa» vuelve a mostrar el lado más personal de la cantante que asegura que ya no es «la triunfita». El reality de la granadina ha abordado de la vida amorosa de la cantante, de la que ya ha hablado en alguna otra ocasión asegurando que no ha tenido mucha suerte. Una vez más, el amor desencanta a Rosa López con un joven que, después de haberle pedido el teléfono, no le llama.

Superado el chasco de la noche, una Rosa más deportista que nunca muestra sus rutinas y su duro entrenamiento. Algo que se aleja mucho de sus tareas como artista: su ausencia en las clases de canto le causa a la granadina una regañina por parte de su profesora. Sin embargo, el tono duro del programa se desinfla con el relato del momento más crudo de Rosa: su pérdida de voz. Una época de su vida en la que se alejó de los escenarios y de su pasión.

Una época floja que mucho dista de la actual. La cantante, que este mismo fin de semana presentó su nuevo disco «Kairós» en el escenario principal del World Pride Madrid 2017, habla en «Yo soy Rosa» del proceso de creación de su nuevo álbum; el «más oscuro» de su carrera. Es esa sobriedad la que más asusta a la artista que no esconde al espectador sus dudas y temores. La Rosa más íntima aparece para declarar que en más de una ocasión «se ha sentido disfrazada y eso le ha restado inseguridad».

Pero no todo es tristeza en «Yo soy Rosa». El capítulo emitido este lunes en Ten ha contado con un invitado de lujo dispuesto a sorprender a Rosa: Manu Tenorio. Su compañero en Operación Triunfo llegó al programa con una idea que revolucionó a la cantante: volar en un túnel de viento.

Y tras la emocionante experiencia las sorpresas continuaron. Un fan ha pedido matrimonio a la cantante. Chema, el joven en cuestión, sorprendió a todos cuando en mitad de un encuentro con seguidores -en el que confesaron haber enviado a Barack Obama su disco «Promesas»-, se lanzó a suplicar su amor. A lo que la cantante contestó que no.