Rosa desmonta a Rosa de España

Rosa de España, Rosa la triunfita, Rosa la gorda… La cantante, primera ganadora de «Operación Triunfo», quiere «luchar contra todas estas etiquetas» en «Soy Rosa», nuevo reality de Ten (hoy, 21.30 horas) que muestra el día a día de la cantante en seis episodios. «Este programa me permite reafirmarme en este camino que he recorrido y crecer con mi público, porque no me sirve de nada crecer si sigo siendo la cantante del “Europe’s living a celebration”», cuenta la joven, pletórica en la presentación del proyecto producido por Secuoya. «Lo más bonito es que en vez de buscar etiquetas nos vamos a dar enteros», añade.

Con el lanzamiento de su nuevo disco, «Kairós», (Universal Music) como hilo conductor, «Soy Rosa» muestra desde el proceso de composición hasta la parte más comercial del proceso, pasando por sus rutinas de belleza y entrenamiento y sus momentos de ocio con amigos, tanto conocidos como anónimos. «Veremos a algunos de mis compañeros de “OT”, como Geno, Mireia, Manu… Y estará también mi madre, que aunque es una mujer discreta y fuerte, que lleva su vida, hace lo que haga falta por su hija, como todas», confiesa Rosa. En el programa, que aún está en producción para mostrar parte de la gira, Rosa también reflexiona –«de forma tremenda», según apuntan los responsables del formato– sobre el lado más oscuro de la fama y momentos dramáticos de su vida, como cuando perdió la voz. «Tampoco soy Antonio Gala», bromea la cantante de Armilla ante las alabanzas.

Siguiendo la estela de programas como «Las Kardashian» o «Las Campos», Rosa está orgullosa de la «verdad» que hay en estos personality shows. «Me encanta la gente que es real, que tiene valores. Cuando estás feliz y agradecido te expones y no te importa», plantea la intérprete.

Proyectos

Esta nueva Rosa acumula proyectos y «metas cumplibles». «Quiero escribir un libro antes de tener 40 años y ponerme más en forma que nunca, pero no por delgada, sino a nivel de salud», sostiene. «Además, hace ya tiempo que quiero estudiar Psicología. Tengo muchas ganas de aprender, estoy en mi momento y quiero aprovechar cada resquicio de luz. La psicología siempre me ha gustado mucho, desde pequeña. Yo he luchado mucho para tener una autoestima equilibrada, y así puedo ayudar a muchos niños a hacer lo mismo», subraya.

Ante el regreso inminente de «OT», Rosa confiesa que si le propusieran participar lo haría sin dudarlo. «No me lo han propuesto, pero sería un reto participar en el jurado, cumplir mi papel y proteger de alguna forma a los concursantes; porque yo sé lo que es llegar con todas las ganas y la ilusión y que te destrocen con algunos comentarios. Sería genial dar alguna clase magistral también, pero la que debería estar fue Geno, que fue la primera que salió del concurso y tiene una Academia», reconoce la artista de Granada. «Y como presentador metería directamente a Carlos Lozano, porque como yo he salí de ese concurso me gustaría que mantuviera su esencia. Intuyo que viene gente con mucha ilusión y proyectos», concluye.